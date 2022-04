Klachten tegen Brusselse nachtclubeigenaar Carl De Moncharline geseponeerd

De Moncharline werd er in een reportage van de RTBF van beschuldigd dat hij verschillende personen zou gedrogeerd en aangerand hebben, maar hij ontkent bij monde van zijn advocaat alle beschuldigingen. In die reportage werd ook al vermeld dat de klachten geseponeerd waren.

De journalisten van Investigation, het onderzoeksprogramma van de RTBF, kwamen via de Instagrampagina ‘Balance ton bar’ in contact met verschillende personen die slachtoffer zouden geweest zijn van de nachtclubeigenaar, in de periode dat hij eigenaar was van The Wood. Die nachtclub in het Terkamerenbos moest hij in 2016 sluiten wegens geluidsoverlast.

Lees verder ‘Hij bracht een biertje. Daarna werd alles wazig’: wie is Carl De Moncharline, ‘de paus’ van het Brusselse nachtleven?

Eén 26-jarige jongeman verklaarde onder de schuilnaam Sita dat hij op 18-jarige leeftijd in de nachtclub zou gedrogeerd zijn en later op de avond bij De Moncharline thuis seksueel zou misbruikt zijn. Ook Valentine, een 23-jarig meisje, verklaarde dat ze op 17-jarige leeftijd door de man zou aangerand zijn. Een oud-werkneemster van The Wood vertelde in de reportage dat De Moncharline regelmatig ook zeer jonge klanten, tussen 18 en 22 jaar oud, en zelfs minderjarigen, trakteerde.

Volgens de RTBF werden er drie officiële klachten ingediend tegen Carl De Moncharline, waar tot op vandaag geen gevolg aan werd gegeven. In de reportage ontkende De Moncharline’s advocaat, meester Jean-Pierre Buyle, dat zijn cliënt ooit klanten zou gedrogeerd of aangerand hebben.

De Moncharline liet via zijn socialemediakanalen weten dat hij klacht heeft ingediend wegens laster. Het onderzoek over die klacht loopt wel nog.