‘Klachten over een scoutskamp los je niet op met een Facebook-pagina’

Wat is er juist misgelopen in La Roche?

“Blijkbaar waren er herhaaldelijke klachten van buurtbewoners over vuur, afval en geluidsoverlast (het gaat over onder andere een feestje tot drie uur ‘s nachts en leden die hun gevoeg deden langs een privéweg, EVP). Deze nemen we zeer serieus. Wij delen de bekommernis van de burgemeester en betreuren het voorval. Het storend gedrag komt overigens slechts van enkele personen van de leiding. We merken ook dat zij bewust zijn van het feit dat ze voor mogelijke overlast hebben gezorgd. Ze pasten hun gedrag aan en hopen op een tweede kans te kunnen rekenen.

“De 250 leden zijn volledig onschuldig. Dat zij vroegtijdig naar huis worden gestuurd, is buiten proportie. We hopen op wederzijds begrip. Het gaat om enthousiaste en spelende kinderen die genieten van hun kamp. Gun hen die ervaring.”

Hoe reageer je als leiding best op zo’n voorval?

“Tegemoetkomend. Ik kan me voorstellen dat kampen druk zetten op de omgeving en dit tot frustraties kan leiden. Op zulke momenten is het aan ons om hier rekening mee te houden. Wij sporen onze leiding aan om graag geziene gasten te zijn. Dat kunnen ze verwezenlijken door proactief te zijn. We sporen ze aan om verbinding aan te gaan met de buurt. Deel je programma. Laat buurtbewoners weten dat ook eventuele luidruchtige evenementen een einduur hebben. Zo is iedereen op de hoogte van de situatie. Communicatie is essentieel.”

Krijgen jeugdkampen hier tegenwoordig vaker mee te maken?

“Onze kampen zijn nog steeds op heel veel plaatsen welkom en worden doorgaans met open armen ontvangen. Klachten nemen in geen geval toe. Het kan natuurlijk al wel eens gebeuren dat de dynamiek en verwachtingen van onze groepen niet overeenkomen met die van de omgeving. De klachten die we dan krijgen, zijn vaak snel opgelost. Waar je ook terechtkomt, in elke grote groep, zullen er conflicten ontstaan en zullen mensen hun gedrag moeten bijsturen. Dat is in een jeugdbeweging niet anders.”

Hoe komt het dan dat het lijkt alsof we steeds onverdraagzamer worden ten opzichte van jeugdbewegingen?

“Mensen met zorgen en klachten vinden hier tegenwoordig sneller een forum voor. Via de sociale media worden klachten veel sneller opgepikt en vergroot. In de plaats moeten we ze kleiner maken door in real life met elkaar in gesprek te gaan. Je lost het probleem niet op met een Facebook-pagina. Ga naar elkaar toe, maak kennis met elkaar en zoek samen een oplossing. Dat is the way to go.”

Onlangs legden vier Waalse gemeenten een alcoholverbod op voor scoutskampen. Worden ze strenger in Wallonië?

“Het alcoholverbod was een zeer ongewone en buitenproportionele maatregel die we niet zagen aankomen. In een absolute minderheid van de gevallen zorgt alcohol op een jeugdkamp voor problemen. Als zulke voorvallen plaatsvinden, moet er ingegrepen worden. Maar een algemeen verbod opleggen en iedereen over dezelfde kam scheren, is echter niet de juiste reactie. We moeten gericht ingrijpen en het gedrag van individuen aanpakken.”

Hoe kijkt u naar deze stigmatiseringen van jeugdbewegingen?

“Bijna 15.000 jongvolwassenen begeleiden vrijwillig onze jongeren. Dat doen ze met veel bezorgdheid en warmte. Door de huidige berichtgeving en veralgemeningen komen zij onterecht in een slecht daglicht te staan. Dat is betreurenswaardig.

“We mogen ook niet vergeten dat het hier gaat om jonge mensen. Zij doen alles met een een beetje rock-’n-roll. Maar moet de muziek stiller? Dan zetten ze die stiller. Je hoeft daarvoor geen hele groep geëngageerde jongeren te stigmatiseren.”