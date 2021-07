Klachten bij Unia tegen Francken voor bericht over Gents gezin met zeven dochters

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) zette afgelopen weekend een gezin met Afghaanse roots in de bloemetjes. De zevende dochter op rij was geboren in het gezin en de traditie in ons land schrijft voor dat de koningin dan meter wordt van het kind. De Clercq mocht namens de koningin een cadeau afgeven en plaatste na afloop een foto met het gezin op Facebook.

Kamerlid Theo Francken (N-VA) vond dat bericht tekenend voor “de blindheid van links voor de radicale islam”. Hij deelde het bericht van de Gentse burgemeester met een eigen tekst, waarin hij de vader een “islamist” noemt. Op basis van de foto concludeert hij dat de zeven dochters “zich moeten bedekken met lange leggings en lange mouwen en een hoofddoek vanaf de menstruatie”.

Twee dagen later heeft de Facebook-groep Allemaal Van Belang naar eigen zeggen 900 klachten verzameld. Op basis daarvan stellen ze een groepsklacht op die nog deze week naar het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia vertrekt.

Vrijheid van meningsuiting

Unia moet dan uitmaken of de uitspraak mogelijk schokkend, verontrustend of kwetsend is, maar wel valt onder de vrijheid van meningsuiting ofwel strafbaar is omdat ze oproept tot discriminatie, haat of geweld.

“Op basis van een eerste analyse lijkt de uitspraak eerder tot de eerste categorie te behoren en valt te betwijfelen dat uitspraken van deze aard strafbaar zijn”, klinkt het bij Unia.

Enkele uren na plaatsing van het bericht op Facebook verwijderde Francken de zin “klaar om uitgehuwelijkt te worden zodra er een goede Afghaanse (?) partij gevonden wordt”. Ook verdween de passage waarin hij de vader een islamist noemt. Vond hij het dan zelf ongepast?

“Het was fors geformuleerd”, zegt Francken. “Maar het staat niet haaks op ons inclusief burgerschap om te betreuren dat binnen sommige gemeenschappen minderjarige meisjes al van jongs af aan gesluierd worden, terwijl jongens vrij gekleed mogen rondlopen. Ik zal de radicale islam blijven aankaarten.”