Klacht tegen Antwerps kunstenaar Dennis Tyfus wegens aanzetten tot haat

De tekeningen maken deel uit van een reeks zelfportretten, Up- and Downgrades. In een aantal van die zelfportretten keert Tyfus zich tegen leden van enkele studentenverenigingen. Aan de lintjes en petjes is duidelijk af te leiden dat het gaat om KVHV en NSV, twee (uiterst) rechtse clubs. De leden van KVHV worden in de tekeningen door Tyfus - soms al lachend - gekookt, gemarteld, aan een boom gebonden, aan het kruis genageld en verbrand, achter een vrachtwagen gebonden, en onthoofd.

Brecht Crabbe, vicevoorzitter van KVHV Leuven, diende daarom een klacht in tegen Tyfus, voor het aanzetten tot haat en geweld. “Dit zijn echt walgelijke tekeningen, waarin hij met de glimlach KVHV-leden martelt. Dit is meer dan een brug te ver. Vrijheid van expressie heeft ook zijn grenzen. Als dit niet aanzetten tot haat is, weet ik het ook niet meer.”

Het was Tyfus zelf die met het nieuws naar buiten kwam, in een inmiddels verwijderd bericht op Instagram. Bij monde van zijn galerijhouder laat Tyfus weten niet over de zaak te willen uitweiden.

In zijn verhoor, dat hij zelf online plaatste, zegt de kunstenaar: “Ik heb in deze afbeeldingen niemand persoonlijk willen aanvallen, en het zijn allerminst bedreigingen.” De afgebeelde situaties zijn “een uit de hand gelopen doopritueel”. Volgens Tyfus bevat de reeks zelfportretten ook tekeningen waarin Tyfus zelf aan een boom gebonden wordt.