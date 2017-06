Kiplekker: deze quiche met kippenchipolata scoort bij jong en oud

Wat heb je nodig:

1 kippenchipolata

1 vel bladerdeeg

3 eieren

100 ml room

120 g brie, in plakjes

400 g wokgroenten (alternatieven: wortelen/witte kool, slasoorten, sojascheuten)

2 el gehakte peterselie

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Bekleed een kleine ronde bakvorm met bakpapier en leg er het deeg in. Prik gaatjes in het deeg, leg er een vel bakpapier op, bestrooi met bakbonen of droge rijst en zet 15 minuten in de oven.

Stap 2: Bak de chipolata gaar in wat olijfolie. Bak ook de groenten beetgaar. Kluts de eieren los met de room en kruid met peper en zout.

Stap 3: Schep de groenten op het voorgebakken deeg. Leg er een chipolatarol op en verdeel het eiermengsel over de bakvorm. Verdeel er de plakjes brie over en zet 35 minuten in de oven.

Stap 4: Bestrooi de quiche net voor het serveren met de gehakte peterselie.