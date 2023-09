‘Kingmaker’ Puigdemont eist uitgebreide amnestie in ruil voor steun aan volgende Spaanse regering

“De vraag is niet of wij er klaar voor zijn. De vraag is of de twee grote Spaanse partijen klaar zijn om oprecht te onderhandelen met ons en alles waar we voor staan. Of zijn ze enkel uit op onze parlementaire steun voor deze ene termijn?”

In het Thon Hotel in de Europese wijk van Brussel toonde Carles Puigdemont zich even rechtlijnig en standvastig als de afgelopen maanden. Voor zijn partijgenoten en de verzamelde pers maakte hij zijn eisen duidelijk.

De Spaanse regeringsvorming zit al sinds juli in een impasse omdat noch het linkse PSOE-blok van Pedro Sánchez , noch de rechtse PP gemakkelijk aan een meerderheid komen. Op dit moment heeft de Spaanse koning de leider van PP aangesteld voor coalitiegesprekken, maar de algemene verwachting is dat die mislukken.

Dan komen we terecht bij Sánchez , die Junts per Catalunya de handt reikt, de partij van Puigdemont. De 60-jarige Puigdemont leeft in ballingschap in ons land sinds het Catalaanse referendum van 2017. Door de uitslag van de verkiezingen in juli is hij vanuit een onmogelijke underdogpositie nu plots de kingmaker geworden.

Zijn eisen zijn niet ver te zoeken. Om te beginnen wil hij amnestie voor iedereen die betrokken was bij dat referendum destijds. Het zou betekenen dat alle gerechtelijke procedures tegen leden van zijn Junts vervallen en hijzelf terug kan naar Spanje zonder aanhouding te riskeren. “We kunnen niet onderhandelen met een groep die ons als terroristen beschouwt. Dat is ondemocratisch.”

Puigdemont wil ook dat de uitslag van dat referendum erkend wordt als legitiem. De Catalanen hebben het recht om een republiek te vormen, aldus Puigdemont. Hij haalde aan dat problemen van huisvesting, immigratie en openbaar vervoer in Catalonië zelf moeten worden aangepakt, en niet vanuit Madrid.

Dat is allemaal niet zo verrassend om te horen van een separatist, maar Puigdemont zet hoog in, door het nogmaals zo expliciet publiek te maken, en te formuleren als voorwaarden om aan de onderhandelingstafel te komen. Hij gokt erop dat Sánchez niet naar nieuwe verkiezingen wil, die in het voordeel van de PP en het extreemrechtse Vox kunnen zijn.

“Zes jaar lang is er niet met ons gesproken, maar misschien kunnen ze nu uit noodzaak wel handelen”, zei Puigdemont. “Ofwel gaan ze naar een twee verkiezingsronde, met het risico op meer instabiliteit, ofwel komt er een akkoord met een partij die het referendum legitiem acht.”

Puigdemont legde zijn eisenpakket op tafel naar aanleiding van zijn ontmoeting in Brussel met Yolanda Diaz, de waarnemend premier van Spanje en de leider van Sumar, de extreemlinkse bondgenoot van Sánchez . De ontmoeting kadert in een poging van Diaz om steun te krijgen voor een nieuwe regering onder leiding van de socialisten. Puigdemont stelt het eenvoudig voor: “Het is enkel een kwestie van politieke wil.”