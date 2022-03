Kinderopvang Sascha in Kalmthout gesloten na herhaalde inbreuken: ‘Er was geen beterschap’

Kinderopvang Sasha kwam in 2019 al in opspraak. Na een klacht en een aantal controles besloot Kind en Gezin de kinderopvang te sluiten. De reden: er waren te veel kinderen en te weinig begeleiders, er was geen aangepaste voeding, het spoelen van neusjes werd niet aangekondigd en het gebeurde dat een kind met één arm omhoog werd getrokken. Uiteindelijk werd begin 2020 beslist dat de opvang weer open mocht, maar dat ze wel in een handhavingstraject kwam.

Herhaalde tekortkomingen

Na opnieuw een reeks vaststellingen besloot Opgroeien om in augustus 2021 de vergunning in te trekken. De organisator van de crèche tekende bezwaar aan tegen deze opheffing, waarop die van de adviescommissie WVG gelijk kreeg.

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) nam op 1 maart 2022 echter de definitieve beslissing om de opvang te sluiten tegen 1 april 2022 voor blijvende inbreuken op de vergunningsvoorwaarden. “De opheffing van de vergunning volgt na een lang handhavingstraject”, zegt Nele Wouters van Opgroeien. “Het gaat om herhaalde tekortkomingen. We willen wel benadrukken dat het hier niet gaat om feiten van kindermishandeling of iets gelijkaardigs.”

Opgroeien bracht ook het lokale bestuur op de hoogte van de opheffing van de vergunning. De gemeente zet zich via het lokaal loket kinderopvang in om een oplossing te vinden voor de ouders met een kind dat naar deze opvang gaat.

“We hebben wel een nieuwe opvang die zal openen op 14 april, in de wijk Heide waar ook de andere kinderopvang gelegen was”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Door een samenwerking tussen de gemeente en een private partner opent Het Mierennestje op Domein Diesterweg, waar plaats is voor 36 kindjes. De uitbaters hebben me laten weten dat er nog voldoende plaats is voor alle kindjes uit de gesloten opvang. Ook in andere kinderopvanginitiatieven in de gemeente zijn nog enkele plaatsjes.”