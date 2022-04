Kinderhepatitis gelinkt aan lockdown? ‘Slechts een van de hypotheses’

Kinderartsen en gastro-enterologen over de hele wereld staan sinds enkele weken op scherp. Wereldwijd belandden al 190 kinderen bij de dokter met hepatitis, een ontstoken lever. Dat meldde het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dinsdag.

Hepatitis is geen lichte aandoening. De lever is levensbelangrijk. Het maakt eiwitten aan, houdt ons suikergehalte op peil, helpt bij de afbraak van afvalstoffen en regelt de aanmaak en afvoer van gal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moest 10 procent van de kinderen een levertransplantatie krijgen. Eén kind stierf intussen.

Voorlopig krabben dokters en wetenschappers zich in de haren: het is gissen naar de oorzaak voor de plotse opmars. In de meerderheid van de gevallen lijkt de verkoudheidsvariant adenovirus de oorzaak te zijn, maar niet altijd dus. Daarom monitoren artsen elk geval nauwgezet. Ook gezondheidsinstituut Sciensano vraagt alle dokters om verdachte gevallen te melden. Eén geval werd bevestigd. Sciensano bestudeert nog “een handvol mogelijke gevallen om te bekijken of ze aan de definitie voldoen”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Lockdown

Het Verenigd Koninkrijk telt veruit het meeste van die mysterieuze gevallen, 111 volgens het ECDC. Daar schuift Meera Chand, hoofd van het Health Security Agency (het Britse Sciensano), een opvallende hypothese naar voren in de Britse krant The Daily Telegraph. Zij linkt het ziek worden van jonge kinderen aan het feit dat die in hun vroege jaren minder in contact kwamen met virussen door de verschillende restricties.

“Het is een van de hypothesen, maar ook niet meer dan dat”, zegt professor kindergastro-enterologie Koen Huysentruyt (UZ Brussel). Zijn collega, professor Ruth De Bruyne (UZ Gent) treedt hem daarin bij. “Het kan dat kinderen een zekere naïviteit voor virussen hebben omdat ze er door de lockdown minder mee in contact zijn gekomen”, zegt ze. “Maar dat moet toch nog onderzocht worden.”

Van Gucht is eerder sceptisch over de Britse hypothese. Wel mogelijk volgens hem is dat er tijdelijk meer adenovirus circuleert. “Dat zagen we vlak na het openen van de maatschappij ook met het griepvirus”, zegt hij. “Het kan zorgen voor een tijdelijke golf aan adenovirusinfecties. Misschien zien we daardoor nu net iets meer zeldzame gevallen die er voordien ook al waren, maar onopgemerkt bleven omdat ze meer gespreid waren in de tijd.”

Al valt ook hier een kanttekening bij te maken. Volgens de laatste metingen circuleert het adenovirus nu op hetzelfde niveau als voor corona. Een plotse toename aan gevallen is dan vreemd. Een andere mogelijkheid is dat het adenovirus-41 veranderd is en plots meer ziek maakt.

Kortom, nog veel te testen voor wetenschappers. “Daarom: klaagt uw kind over maag- of darmklachten zoals buikpijn, misselijkheid en braken en slaat hij of zij geel uit? Dan moet u nog diezelfde dag naar de arts”, zegt Huysentruyt.