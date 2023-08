Kinderen zitten opnieuw 3 of 4 uur per dag op de bus naar het buitengewoon onderwijs: veel ouders zijn wanhoop nabij

Verschillende leerlingen uit het buitengewoon onderwijs dreigen ook dit jaar urenlang op de bus naar school te zitten. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) had extra busritten, taxi’s en minibusjes ingelast, maar een deel van deze ritten wordt weer afgeschaft. ‘Elk jaar dezelfde strijd, en dan wéér die koude douche.’

‘Niet de school, maar de taxichauffeur liet ons enkele dagen geleden weten dat hij Louis niet meer mocht ophalen.” Lien Koelman (35) uit Brugge zit weer met de handen in de haren. Haar zoontje Louis (9) zit door een hersenverlamming in een rolstoel en werd sinds april 2021 met de taxi naar Ten Dries gebracht, een basisschool voor het buitengewoon onderwijs in Deinze. Taxi’s en extra minibusjes waren enkele van de oplossingen die minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) in 2021 had aangekondigd om ervoor te zorgen dat leerlingen niet langer dan 90 minuten op de bus naar school zouden zitten.

“In een goed halfuurtje was Louis op school”, vervolgt zijn mama. “Een heel groot verschil qua vermoeidheid. Hij was om 17 uur thuis.” Maar de extra dienstregeling wordt nu plots geschrapt. “Dat vertelde Louis’ chauffeur enkele dagen geleden. Straf dat we het niet via de school hoorden. Louis moet dus weer met de bus, zo’n vier uur per dag.”

“Privéfirma’s die de taxi’s verhuren aan de overheid, zouden misbruik maken van de situatie en hun dagprijzen extreem omhoogtrekken, hoorde ik. Daarnaast zijn er kindjes met een agressieproblematiek, waardoor sommige taxi’s beschadigd werden. Die firma’s zagen het niet meer zitten. Ik zeg niet dat het evident is, maar elke problematiek is anders. Elk jaar moet ik deze strijd voeren, en weer volgt een koude douche.”

“Louis zal om 7.15 uur – als eerste – opgehaald worden en om 18.15 uur – als laatste – naar huis gebracht worden. Maar door zijn beperking houdt dit fysieke risico’s in. Hij kan niet zo lang een rechte houding aannemen en krijgt sondevoeding die constant moet lopen. Dat lukt niet op een busrit van twee uur. Louis is niet zindelijk en zal tijdens zo’n rit bijna nooit droog blijven. Ja, dat breekt mijn hart”, zucht ze. “Ik werk al maar halftijds, maar kan moeilijk alles opgeven. En het is dikke zever dat de minister zegt dat de planning nog niet is bepaald, want ik heb bevestiging op sms.”

Liesbeth Van de Sompel (44) en haar zoon Warre (14). Beeld ID/ Sebastiaan Franco

Ook bij moeders Wendy Bal (41) en Liesbeth Van de Sompel (44) horen we hetzelfde. “Een halfjaar was het in orde, tot de problematiek uit de media verdween – en nu is het weer om zeep”, vertelt Van de Sompel. Haar zoon Warre (14) kampt met een mentale en motorische beperking en gaat in Buggenhout naar school. Ook hij zit elke dag zo’n vier uur op de bus. “In 2021 werd er een minibusje aangeboden, waardoor hij een uurtje onderweg was: een goede oplossing dus”, vertelt de moeder.

“Maar bij de start van het schooljaar vorig jaar was dat plots geen optie meer. Hij moest weer met de bus. Ik heb zelfs met Lydia Peeters erover gebeld, want wie controleert die 90 minuten eigenlijk? Wat als ze er overgaan? Dit is de werkelijkheid, maar onze kinderen kunnen niet communiceren.”

Fran (13), de dochter van Wendy, start vrijdag in het secundair van SBSO Groenlaar in Reet. De tiener heeft een ontwikkelingsachterstand en autisme. Haar mama woont in Lint, de papa in Hoboken. Als het meisje van bij haar mama komt, zal ze per dag zo’n drie uur op de bus zitten. “Voor een traject van pakweg 7 kilometer heen en terug”, vervolgt Bal. “Door file is het sowieso vaak langer. Op woensdag komt ze vaak pas rond 14.30 uur thuis, andere kinderen zijn om 12 uur thuis. Tot vorig schooljaar werd ze al om 6.55 uur opgehaald. Dat waren dagen van elf uur. Nu zou ze om 7.30 uur opgehaald worden, maar een exact uur hebben we nog niet doorgekregen. Het blijft opnieuw bang afwachten.”

Puzzel

Katholiek Onderwijs Vlaanderen deed eerder al een rondvraag bij 135 scholen en daarvan zegt de helft zich ernstige zorgen te maken over het buitengewoon busvervoer. Zo geeft een op de acht directeurs aan dat er busritten geschrapt zijn. Een op de vijf zegt dat nog niet alle busritten toegewezen zijn via aanbestedingen en een op de vier geeft aan dat er onvoldoende busbegeleiders zijn. Sinds de problematiek rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs in 2021 in opspraak kwam, investeerde minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) al zeker 39,4 miljoen euro in extra busvervoer, maar er is meer geld nodig. En dat zal er ook komen, benadrukt de minister. “Het is nog geen 1 september”, klinkt het. Ze garandeert nog de 90 minuten-regel.

“De puzzel moet elk jaar opnieuw gemaakt worden en wordt ook elk jaar alsmaar groter”, aldus het kabinet-Peeters. “Maar alle medewerkers van De Lijn werken nog dag en nacht om 40.000 leerlingen in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat ze niet langer onderweg zullen zijn. Het kan zijn dat er een taxi wordt afgeschaft en het vervoer een gewone bus wordt in die regio, maar wij kunnen ook niet zomaar alle busjes en taxi’s elk jaar laten rijden. Dat gebeurt ook via aanbestedingen waar de busmaatschappij moet op intekenen. Dat er kinderen toch nog lang onderweg zijn, heeft te maken met nieuwe scholen, het groeiende aantal leerlingen, provinciegrenzen, meerdere adressen – denk aan gescheiden ouders – en dus ook meerdere opstapplaatsen, zorgnoden onderweg, krapte op de arbeidsmarkt waar chauffeurs schaars zijn en scholen die op het laatste moment aanpassingen doorgeven.”