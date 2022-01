‘Kinderen worden nodeloos thuis gezet, soms meerdere keren’: versoepeling quarantaine op komst

Het onderwijs mag zich opmaken voor een tijdelijke versoepeling. Het politieke draagvlak is groot om de quarantaine na een hoogrisicocontact te laten varen voor kinderen die geen symptomen vertonen.

In een sneltempo zien scholen het personeel en de leerlingen uitvallen na een positieve test of een hoogrisicocontact. Klassen en hele graden sluiten daardoor, 5 procent van de respondenten in de app Teacher Tapp Vlaanderen gaf eind vorige week zelfs aan dat de school volledig dicht was.

Vooral in het secundair onderwijs is er een sterke stijging. “En ik heb niet het gevoel dat we na het weekend van een stabilisatie kunnen spreken”, zegt Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB-netwerk. In Gent zaten maandag zowat 4.700 leerlingen thuis door de huidige strategie, waarbij leerlingen ook na een hoogrisicocontact thuis moeten blijven. “Deze noodrem fnuikt het leerrecht van heel wat kinderen die nodeloos thuis worden gezet, soms zelf meerdere keren”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen).

Komende woensdag weet het onderwijs of er weer wat ademruimte komt. Dan ligt het test- en quarantainebeleid in het onderwijs op de tafel van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de vergadering van de verschillende ministers van Volksgezondheid. Die evaluatie, oorspronkelijk pas volgende week gepland, is onder druk van de omstandigheden vervroegd op de agenda geplaatst. Dat gebeurde onder meer op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

‘Tijdelijke bijsturing’

Om scholen open te houden, vroegen de CLB’s van het vrij en het gemeenschapsonderwijs vorige week al om enkel nog leerlingen thuis te houden die symptomen vertonen of positief hebben getest. Een pleidooi dat meteen bijval kreeg van Weyts, intussen gevolgd door verschillende steden en ook de onderwijskoepels. Volgens Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs “is men in de feiten het onderwijs aan het sluiten”.

Voor Weyts is het duidelijk: “De stemmen vanuit het terrein móéten gehoord worden.” Dat lijkt ook het geval. Wilde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vorige week geen koerswijziging, dan ligt nu een nota klaar die stelt dat “een tijdelijke bijsturing” kan worden overwogen. Daarbij is enkel een hoogrisicocontact niet meer voldoende om een kind van school te houden. Voor buitenschoolse activiteiten zou de quarantaineregel wel behouden moeten blijven, klinkt het.

Ook Vlaams minister Wouter Beke (CD&V), wiens voorzitter Joachim Coens stelt dat kinderen niet van school gehouden mogen worden “voor een verkoudheid”, en Waals minister Christie Morreale (PS) lijken bereid om de situatie onder de loep te nemen.

Zelfs een expert als Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) erkent dat het systeem op dit moment in de soep draait: “We zitten met een groot aantal kinderen in quarantaine die eigenlijk negatief zijn. Een verfijning is zeker aan de orde, wat niet betekent dat we alles los moeten laten. Ventilatie en mondmaskers blijven belangrijke defensielijnen.”

De piek van deze golf mogen we verwachten “binnen dit en twee weken”, stelt Molenberghs. Volgens hem kunnen zelftests in die tijd voorkomen dat de reeds explosieve situatie in de scholen verder wordt aangejaagd door besmette leerlingen zonder symptomen. Ook bij het kabinet van minister Vandenbroucke valt te horen dat “het onderwijs zelftests op een meer structurele basis moet inzetten”.