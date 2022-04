Kinderen van 10 en 12 jaar zaten dit weekend in een politiecel: heeft België een structureel probleem van celslapers?

Toen de vraag voor opvang binnenkwam bij het centrum voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel, moesten ze de wenkbrauwen fronsen. De twee Servische meisjes van 12 jaar verbleven in een gesloten centrum voor illegalen in Holsbeek, terwijl België geen minderjarigen opsluit in zulke gesloten centra. De nacht ervoor brachten ze in een politiecel door.

De lokale politie betrapte zondag V.J. en C.J., samen met een jongen van 10 jaar die volgens hen een broertje is, bij een poging tot inbraak in Flémalle, bij Luik. Er zijn vermoedens van gedwongen criminaliteit en mensenhandel. De lokale politie wil niets kwijt, maar het staat vast dat de kinderen de nacht doorbrachten in een Luikse politiecel.

Maandagochtend bracht de politie de meisjes over naar het gesloten centrum in Holsbeek en de jongen naar het gesloten centrum in Merksplas. Dat kon alleen omdat volgens de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de politie verkeerde geboortedata meedeelde.

Bij aankomst in de centra bleek meteen geen enkele twijfel over hun minderjarigheid. “Dan hebben we de Dienst Voogdij gecontacteerd en zijn ze onmiddellijk in vrijheid gesteld”, zegt DVZ-directeur-generaal Freddy Roosemont.

Intussen is hen alledrie een Antwerpse voogd toegewezen. De meisjes verbleven van maandag tot donderdag bij Meza, de nieuwe afdeling van jeugdzorgcentrum Minor Ndako, speciaal voor minderjarige meisjes die potentieel het slachtoffer zijn van mensenhandel.

“Het gaat hier toch om erg jonge kinderen”, zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. “Meestal is zo’n opsluiting zeer kortstondig, maar het kan niet de bedoeling zijn om kinderen vast te houden en geen aangepaste begeleiding te bieden.”

Het is het tweede voorbeeld deze week, nadat eerder was gebleken dat een jongen van 16 jaar in een Antwerpse politiecel moest blijven. Niemand heeft nationale cijfers over celslapers, maar het zou soms meerdere keren per week gebeuren. De kinderrechtencommissaris pleit daarom al jaren voor ‘een kindtoets in het politiewerk’, een deontologische code die voorschrijft wat de politie bij contact met een minderjarige moet doen.

Elke dienst, ook de politie van Flémalle, die in contact komt met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen moet in principe meteen de Dienst Voogdij verwittigen. Opvangplaatsen waren er sowieso: Meza is 24 uur per dag bereikbaar en de meisjes hadden er zondag al terechtgekund.

Het Antwerpse parket laat weten dat er geen jeugdrechter is aangesteld, wegens onvoldoende aanwijzingen voor strafbare feiten bij de poging tot inbraak. Is er dan niet, net zoals bij de jongen van 16 jaar, sprake van een verontrustende opvoedingssituatie, die opvolging van de jeugdrechtbank vereist? “Dat is de beoordeling van de magistraat”, klinkt het.

Professor jeugdcriminologie Yana Jaspers (VUB) wijst op de kwetsbaarheid van deze kinderen, of ze nu betrokken waren bij een delict of niet. “Ze hebben nood aan een veilig verblijf en bescherming. Zitten we niet met een structureel probleem van celslapers?”