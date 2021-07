Kinderen over toestand Peter R. de Vries: ‘Nog heel veel onzeker’

Een update over zijn medische situatie geven ze niet. “Daarover is nog heel veel onzeker, en daar kunnen we dus ook nog niet zo heel veel over vertellen.” In haar dankwoord stond Kelly ook stil bij het “fantastische werk” dat dokters en verpleegkundigen aan de misdaadjournalist leveren.

De Vries werd vorige week dinsdag neergeschoten in Amsterdam. Hij vecht sindsdien voor zijn leven. Er zijn twee mannen aangehouden voor hun vermoedleijke betrokkenheid bij de aanslag.