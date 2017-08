Kinderartsen raden veganistisch dieet onder 16 jaar af

Een kind dat in het ziekenhuis belandt omdat het ondervoed is na een extreem veganistisch dieet. Het is uitzonderlijk, maar in ons land komt het wel eens voor, stelt Anne Malfroot, de voorzitster van de Belgische Vereniging van Kinderartsen.

Met haar collega’s werkte ze daarover een gezamenlijk standpunt uit, dat luidt: een strikt veganistisch dieet voor kinderen onder de zestien jaar wordt streng afgeraden.