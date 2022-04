Kim Jong-un schenkt luxeflat aan bekendste nieuwslezeres van het land als dank voor bewezen diensten

Ri Chun Hi leest al een halve eeuw het journaal voor op de staatstelevisie en is in het Westen vooral bekend om haar traditionele roze Hanbokjurk en haar theatrale en bij tijden venijnige toon bij het presenteren.

De Noord-Koreanen kregen van haar bijna al het grote nieuws van de voorbije vijftig jaar te horen, van de dood van de Grote Leider Kim Il-sung (1994) en zijn zoon Kim Jong-il (2011) tot de eerste kernproeven van het land in 2006 en het bezoek van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump in 2018.

Officieel ging ze in 2012 met pensioen, maar voor belangrijke gebeurtenissen mag ze nog altijd opdraven. Het luxueuze appartement dat ze nu uit dank voor bewezen diensten cadeau kreeg, ligt in een nieuwe residentiële wijk aan een rivier in Pyongyang. Kim Jong-un gaf haar hoogstpersoonlijk een rondleiding.

Beeld AFP

Beeld via REUTERS

Volgens het staatspersbureau KCNA bedankte de nieuwslezeres Kim Jong-un en zei ze dat haar nieuwe thuis op “een hotel” leek. “Mijn familie heeft de hele nacht rechtgestaan en gehuild van diepe dankbaarheid”, klonk het. De Noord-Koreaanse leider noemde haar op zijn beurt “een schat van het land”.

Kim Jong-un met Ri Chun Hi en haar familie. Beeld via REUTERS

De nieuwe appartementen in Pyongyang werden voltooid in de aanloop naar de 110de verjaardag van de geboorte van Kim Il-sung, de grootvader van Kim Jong-un. De Noord-Koreaanse leider wilde ze schenken aan iedereen “die heeft bijgedragen aan de welvaart en ontwikkeling van het land”.

Beeld via REUTERS

Amerikaanse en Zuid-Koreaanse functionarissen hebben gewaarschuwd dat Noord-Korea zich mogelijk voorbereidt op een nieuwe nucleaire test als onderdeel van het jubileum vandaag. Pyongyang markeert traditioneel de belangrijkste verjaardagen van invloedrijke mensen in het land met militaire parades, grote wapentests of satellietlanceringen.

Rakettests

Dit jaar heeft Noord-Korea een reeks rakettests uitgevoerd die vorige maand culmineerden in de lancering van een intercontinentale ballistische raket, die in staat was om een kernkop naar het oosten van de Verenigde Staten te transporteren.