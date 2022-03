► Kim Jong-un lanceert dramatische video van rakettest

Bekijk hier de lanceringsvideo van Noord-Korea:

Noord-Korea pakte vrijdag uit met een video over de lancering van hun ballistische raket. Die raket was de krachtigste die Noord-Korea ooit heeft afgevuurd. Om dit ‘succes’ aan te kondigen, was er op de staatszender van het land een filmpje te zien waarin staatshoofd Kim Jong-un verschijnt in een lederen jas en donkere zonnebril. De beelden lijken precies uit een (middelmatige) Hollywoodfilm te komen.

Het projectiel kwam uiteindelijk terecht in de exclusieve economische zone (EEZ) van Japan. De raket vloog gedurende 71 minuten en kwam in zee terecht op zo’n 150 kilometer van het Oshima-schiereiland, het meest zuidelijke deel van het eiland Hokkaido.

Japan is lid van de G7, en voor groep van de zeven rijkste industrielanden is de lancering dan ook een “flagrante schending” van de Noord-Koreaanse verplichtingen tegenover de Verenigde Naties. “Deze handelingen bedreigen de vrede en de regionale en internationale veiligheid, vormen een gevaarlijk en onvoorspelbaar risico voor de internationale burgerluchtvaart en de zeevaart in de regio, en vereisen een verenigd antwoord van de internationale gemeenschap”, aldus de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 en de hoge vertegenwoordiger van de VN in een gezamenlijk persbericht.

De Verenigde Staten hebben als reactie ook sancties aangekondigd , aan zowel de Noord-Koreanen als de Russen. De sancties treffen twee Russische bedrijven, Russische en Noord-Koreaanse individuen en een Noord-Koreaans instituut. Waar zij precies van beschuldigd worden en op wat voor manier Rusland bij de rakettest betrokken was, wordt niet duidelijk. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukken de sancties “de negatieve rol die Rusland speelt op het wereldtoneel met betrekking tot dit soort zorgwekkende programma’s.”

De laatste keer dat Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket testte, was in 2017.