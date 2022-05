Kijkcijfers? Straks worden ook de filmpjes op Facebook meegeteld

Kijkcijfers zeggen waar naar gekeken wordt. Luistercijfers brengen in kaart welke radiozenders het populairst zijn. Van elke website hebben we bezoekerscijfers. En de verkoop- en bereikcijfers leren ons welke kranten en tijdschriften het meest gelezen worden. Maar ondanks al die cijfertjes is het toch moeilijk een compleet zicht te krijgen op het mediagebruik van de gemiddelde Vlaming. Niet elk meetsysteem is immers even performant. De luistercijfers bijvoorbeeld worden berekend op basis van wat de leden van een beperkt panel in hun luisterdagboek noteren. Bovendien weigeren een aantal internationale mediaspelers zoals Netflix en Meta, het moederbedrijf boven Facebook en Instagram, om hun cijfers met de buitenwereld te delen.

In een poging daar iets aan te doen slaat de Vlaamse overheid nu de handen in elkaar met een aantal mediabedrijven zoals DPG Media, VRT, Mediahuis, SBS en Roularta. De bedoeling is de komende twee jaar een nieuw meetsysteem op poten te zetten dat gedetailleerd in kaart brengt waar we met zijn allen naar kijken en luisteren. Zowel op tv, radio als internet. Bij een panel van 1.500 Vlamingen zal vanaf begin 2024 het mediagebruik nauwgezet bijgehouden worden, met behulp van verschillende technische hulpmiddelen.

Welke dat zijn, wordt nu verder bekeken. Zo kan er op de verschillende toestellen van de panelleden software geïnstalleerd worden die bijhoudt welke nieuwssites, socialemediakanalen of videodiensten er geraadpleegd worden. Een toestelletje dat de gegevens van de wifirouter bijhoudt is nog zo’n optie. Ook voor het mediagebruik onderweg, bijvoorbeeld in de auto, zijn er technische oplossingen. Zo is er software beschikbaar die geluid scant en zo bepaalt naar wat er geluisterd wordt. Een beetje naar analogie met de muziekapp Shazam. Net als bij de kijkcijfers wordt het gebruik van een relatief beperkte groep geëxtrapoleerd naar de hele bevolking.

Die verschillende technieken moeten op termijn leiden tot een beter zicht op het mediagebruik. “We willen weten wie wat bekijkt en beluistert en wanneer ze dat precies doen”, zegt Tim Van Doorslaer, head of research bij DPG Media. Informatie die dan bijvoorbeeld adverteerders moet helpen om hun doelpubliek beter te bereiken. Maar ook de mediagebruiker zelf zou er op termijn beter van moeten worden. De verzamelde gegevens maken het mediabedrijven mogelijk om beter in te spelen op de noden van de mediaconsument. Om de nieuwe meetmethode te ontwikkelen, werd het consortium XMC in het leven geroepen dat alle partners samen brengt. De Vlaamse regering draagt 4 miljoen euro bij, de mediagroepen zelf investeren 1,7 miljoen euro. Het project wordt nu aangemeld bij de Europese Commissie, als er groen licht komt gaat het begin volgend jaar van start.