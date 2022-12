Kerstverlichting en dure energie: ‘Toen de voorschotfactuur verdubbelde, trokken we de stekker uit ons kersthuis’

Hardcore kerstversierders staan door de hoge energieprijzen dit jaar voor een dilemma: gaan de lampjes aan of blijven ze gedoofd? ‘Toen mijn voorschotfactuur verdubbeld werd, hebben we beslist om de stekker uit ons kersthuisje te trekken.’

Angelo Guastamacchia (60) - Buren betalen mee voor kerstlichtjes

De Italiaanse Antwerpenaar Angelo Guastamacchia geeft al vijftien jaar licht aan Linkeroever. Half november gaat de kerstverlichting van zijn hoekappartement aan de Galgenweellaan in Antwerpen aan, de lichtjes blijven traditiegetrouw branden tot op de laatste dag van het jaar.

“Door de hoge energieprijzen wilde ik een jaartje overslaan”, zegt Guastamacchia. “Mijn lampjes verbruiken in zes weken gemakkelijk 150 euro aan elektriciteit. En mijn voorschotfactuur voor gas en elektriciteit zit al op 165 euro, waardoor ik me had voorgenomen om de lichtjes dit jaar uit te laten.”

Toen het half november donker bleef en de buren te weten kwamen waarom, beslisten ze om een spaaractie op te zetten. Bij de bakker om de hoek staat een spaarpotje. “Dat was niet mijn voorstel”, zegt Angelo Guastamacchia. “Ik ben een fiere Italiaan, geen schooier. Maar ik voel me hierdoor wel erg geapprecieerd.”

De kerstlichtjes van Guastamacchia zijn alleen vanaf de straat zichtbaar. “Ik doe het voor de buurt. Voor de kinderen die voorbijwandelen, en voor de sfeer op Linkeroever. Binnen in huis hebben we nauwelijks lampjes, tot frustratie van mijn echtgenote. Maar ik heb steeds meer werk met de buitenkant: ieder jaar komt er iets bij. Ik droom nog van zo’n slinger in verschillende kleuren voor aan de balustrade. In januari ga ik daar tijdens de solden voor uitkijken.”

Angelo Guastamacchia werd geboren in Bari, maar woont al 42 jaar in Antwerpen. De Italiaanse chef-kok brengt niet alleen sfeer met kerst. Tijdens het EK en WK voetbal prijken er steevast Italiaanse vlaggen en lampjes aan de gevel van zijn appartement. “Het was een enorme ontgoocheling dat Italië zich niet kon kwalificeren voor het WK in Qatar. Maar daardoor ben ik wel ontsnapt aan een ander dilemma: kiezen tussen voetbal of kerst.”

Eddy De Waele (66) - Een timer geïnstalleerd voor 30.000 ledlampjes

Dit weekend gaan de 30.000 lichtjes van Eddy De Waele uit Hamme weer aan, veertien dagen later dan anders. “Ik heb getwijfeld”, zegt hij. “Er zijn zoveel gezinnen die moeite hebben om hun gas- en elektriciteitsfactuur te betalen dat een kersthuisje wat misplaatst kan overkomen. Maar anderzijds: ik ga niet op reis, ik ga niet op café. Kerstmis is mijn lang leven.”

Beeld Wouter Van Vooren

Eddy De Waele werkte vroeger bij de groendienst, maar in 2005 kreeg hij gezondheidsproblemen, waardoor hij elf dagen in coma lag. Sindsdien is zijn motoriek verstoord en werd hij invalide. “Ik kon niet meer gaan werken en zocht iets anders om mee bezig te zijn. Zo ben ik zeventien jaar geleden begonnen met mijn kersthuisje.”

Ieder jaar kwamen er lichtjes bij en vandaag heeft hij zo’n 30.000 ledlampjes in en rond zijn woning. “Mijn rendieren vind ik zelf het mooist”, zegt De Waele. Maar ook binnen maakt hij het graag gezellig. “Als er bezoekers komen, nodig ik hen altijd uit voor een tasje koffie. Ik ben alleenstaande, en zo behoud ik toch wat sociaal contact tijdens de donkerste dagen van het jaar.”

Eddy De Waele heeft een budgetmeter en weet dus precies hoeveel zijn kerstverlichting verbruikt. “Ik heb uitsluitend ledlampjes, en betaal zo’n 4 euro per dag om ze te laten branden. Vroeger liet ik ze 24 uur op 24 aan, maar vorig jaar heb ik een timer geïnstalleerd. ’s Ochtends gaan de lampjes aan tussen halfzeven en negen uur, ’s avonds branden ze van vier tot negen uur. Dat is anderhalf uur korter dan vorig jaar, om de kosten toch wat te drukken.”

Gunther Van den Bremt (52) - Kersthuisje met zingende bomen dooft zijn lichtjes

Gunther Van den Bremt uit Aalst was in augustus net gestart met de opbouw van de kersttuin, toen er een mail binnenkwam van zijn energieleverancier Engie. “We kregen de raad om onze voorschotfactuur te verhogen van 270 euro per maand naar 619 euro. Ik ben de enige kostwinner thuis en we hebben twee schoolgaande kinderen. Toen hebben we beslist om de stekker uit ons kersthuisje te trekken.”

“Met pijn in het hart”, vervolgt Van den Bremt, die voor Telenet werkt. “Kerstmis is altijd heel belangrijk geweest voor mij. Als kind ben ik alleen opgegroeid met mijn vader. Kerst was de enige avond van het jaar dat ik geen pak rammel kreeg en dat het gezellig was. Pas toen ik zelf een gezin kreeg, ben ik het huis gaan versieren: eerst met slingers en wat lampjes, maar in 2010 ben ik het structureler gaan aanpakken, nadat ik op YouTube een kersthuisje in de Amerikaanse staat Utah zag waar de lichtjes flikkerden op muziek. Dat wilde ik ook.”

Sindsdien is Gunther Van den Bremt het hele jaar door in de weer met het ontwerpen van kerstversiering, zoals een zelfgemaakte kerstfontein. Het meest bijzondere zijn de zingende kerstbomen in de voortuin, die voorbijrijdende auto’s dankzij een zender ook via hun autoradio kunnen beluisteren.

“Het is een hele show geworden met optredens en glühwein voor de bezoekers”, zegt Van den Bremt. “Vooral die zaken drijven de kosten op: de geluidsapparatuur, de gasverwarming in de tent en de ketels om de glühwein warm te houden. Maar zelfs al zou ik een sponsor vinden, dan nog zou ik twijfelen om ermee door te gaan, uit respect voor de vele mensen die hun energiefactuur niet kunnen betalen.”

Dit jaar blijven zijn 80.000 ledlampjes gedoofd, maar Gunther Van den Bremt hoopt dat hij volgend jaar zijn kersthuis weer kan opzetten. “Het brengt mensen samen. Dat maakt mij dan weer gelukkig.”