Kerststal, grappamuseum, paardenrenbaan: Italië worstelt met het uitgeven van EU-coronamiljarden

Italië ontving het grootste deel van het Europese coronanoodfonds, 200 miljard euro, bedoeld om Europese economieën op te bouwen na de pandemie. Hiermee dient het land de infrastructuur te verbeteren, sociale ongelijkheid aan te pakken en de overheidsfinanciering te verbeteren. Zo is het de bedoeling dat het economisch achtergebleven zuiden een flinke impuls krijgt. De regering heeft tot 2026 om dat geld te spenderen, maar vreest dat een deel niet nuttig of helemaal niet wordt gebruikt.

Er is onder meer geld opzijgezet voor investeringen in het spoor, wateropslag en medische klinieken. Een deel is echter bedoeld voor lokale initiatieven door gemeenten en de plannen die daaruit voortkomen, leiden tot opgetrokken wenkbrauwen bij leden van de regering-Meloni, zo tekent de Financial Times op. Neem de nooit afgebouwde paardenrenbaan die al dertig jaar onaf in de Siciliaanse plaats Marsala ligt: de gemeente wil er 800.000 euro aan Europese coronasteun in steken.

Deadline verschuiven?

Het plan van het Toscaanse Cavriglia om 4 miljoen euro te steken in de renovatie van een plaatselijke golfbaan zien ze in Rome ook niet zitten. Een klein dorpje wil meer dan een ton uitgeven aan een nieuwe kerststal, een ander 200.000 euro aan de renovatie van een museum over grappa. Het is niet duidelijk hoe het nieuwe plan dat de regering bij de EU wil indienen om dit soort uitgaven te voorkomen er precies uit komt te zien.

Dat het uitgeven van het enorme steunpakket niet van een leien dakje gaat, is al langer duidelijk. De Italiaanse rekenkamer concludeerde eind maart dat het land EU-deadlines dreigt te missen voor investeringen in bijvoorbeeld laadpalen voor elektrische auto’s en kinderopvang. De bureaucratische overheid zou te traag zijn met het opzetten van projecten en het uitschrijven van tenders. President Meloni heeft de Commissie al gevraagd om ook na de uiterste deadline van 2026 nog uitgaven te mogen doen.

De Commissie houdt intussen nog 19 miljard euro uit het pakket achter dat enkele maanden geleden al overgemaakt had moeten worden, omdat er vragen zijn over de investeringsplannen. Zo viel de Europese Commissie over het plan om bijna 150 miljoen euro te spenderen aan twee stadions, in Florence en Venetië. Die uitgaven heeft Italië inmiddels geschrapt.