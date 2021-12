Kernuitstap: premier De Croo stapt zelf naar Engie Electrabel

Dit gebeurt op verzoek van het federale kernkabinet, laten meerdere bronnen weten aan De Morgen. “Door de premier uit te sturen zullen we een formeel antwoord krijgen op de vragen in het dossier. Waarna het debat tot rust kan komen. Anders blijven we in rondjes draaien.”

Het gaat om twee vragen. Een: ziet Engie Electrabel het nog goedkomen met de gascentrale in Vilvoorde? Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert een vergunning toe te kennen aan het project. Naar alle waarschijnlijkheid zal het energiebedrijf snel een nieuwe aanvraag indienen. Twee: ziet Engie Electrabel nog iets in een levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales? En indien het antwoord ‘ja’ is, onder welke voorwaarden dan?

Uitstel

Het kernkabinet besprak vrijdag voor het eerst de kernuitstap. Die staat ingepland in 2025. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil ermee doorzetten. De Franstalige liberalen dringen aan op uitstel. Zij willen de twee jongste kerncentrales langer openhouden.

In het rapport van minister Van der Straeten wordt uitstel als onhaalbaar bestempeld. “Er is niet voldaan aan de basispremisse voor deze optie”, concludeert ze. “De nucleaire exploitant heeft – bij herhaling – aangegeven niet in deze piste te willen meestappen.” Bovendien zijn er problemen met de vergunningen van de twee jongste kerncentrales en is de bevoorrading van de nucleaire brandstof een heikel punt. Er moeten ook grote renovatiewerken plaatsvinden.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Beeld Photo News

Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez volstaat deze uitleg niet. Hij vindt dat Van der Straeten de optie van een levensduurverlenging niet voldoende heeft onderzocht. “Moet de minister niet aan haar plan B werken indien ze ziet dat er geen vergunning voor Vilvoorde is? Dat heeft ze niet gedaan. Waarom? Omdat Van der Straeten maar een doel voor ogen heeft: een dogmatische kernuitstap. De bevoorradingszekerheid kan haar niet schelen en het klimaat blijkbaar ook maar weinig, als je kijkt naar de uitstoot van CO 2 ”, aldus Bouchez maandag aan Bel RTL.

Geen interesse

In het groene kamp vindt men het niet verkeerd dat De Croo zelf contact opneemt met Engie Electrabel. Ook Van der Straeten heeft dit de afgelopen weken wel degelijk gedaan, klinkt het intern. De minister gaat niet alleen voort op de mediaverklaringen van het bedrijf. “We denken niet dat zo’n groot bedrijf plotseling van gedacht zal veranderen. Engie Electrabel heeft, zoals het al meermaals heeft verkondigd, geen interesse meer in een levensduurverlenging.”

Of Bouchez zijn verzet zal staken na een formele ‘neen’ is onduidelijk. De liberaal vindt dat de jongste Belgische kerncentrales desnoods verplicht langer open moeten blijven.

Het kernkabinet zit later deze week opnieuw samen over de kernuitstap. Van der Straeten wil graag beslissen voor kerst. “Iedereen speelt zijn rol – de premier, de minister van Energie die het dossier voorbereidt, en het kernkabinet waar de politieke discussie wordt gevoerd en de beslissing wordt genomen”, reageert het kabinet-De Croo. Daar benadrukt men dat er “nauw overleg” is met Van der Straeten, in wie men “alle vertrouwen” heeft.