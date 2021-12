Kernuitstap lijkt dichterbij dan ooit: de vraag is hoe hard MR-voorzitter Bouchez zich blijft verzetten

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft zich met hand en tand verzetten, maar de kernuitstap lijkt stilaan dichterbij dan ooit. Zoals verwacht heeft Engie Electrabel formeel laten weten dat het geen heil ziet in een levensduurverleging.

In een brief aan premier Alexander De Croo (Open Vld) laat de leiding van Engie Electrabel dinsdag weten dat het energiebedrijf geen andere mogelijkheid ziet dan de sluiting van de kerncentrales in ons land tegen eind 2025, zoals voorzien in de wet op de kernuitstap. Er is geen tijd meer voor het zogenaamde plan B: het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales.

“De verlenging van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 is alleen mogelijk in een project van een levensduurverlenging van tien tot twintig jaar. Daarvoor is een uitvoeringstermijn van vijf jaar nodig, rekening houdend met de nodige ingenieurs- en veiligheidsstudies, de dialoog met de betrokken autoriteiten, wetgevende en reglementaire processen en de eigenlijke realisatie van de investering”, schrijft Engie Electrabel aan de premier. “Onze ervaring met gelijkaardige projecten heeft ons ervan overtuigd dat die termijn moeilijk haalbaar is. In deze omstandigheden lijkt het ons onmogelijk om de verlenging van de activiteit van die twee eenheden in 2025 te verzekeren.”

Het energiebedrijf benadrukt dat het die boodschap al jaren “constant” heeft herhaald. Versta: voor het aantreden van de regering-De Croo. Versta: ook toen MR nog in de Zestien zat.

Voet bij stuk

De brief van Engie Electrabel komt er nadat het kernkabinet van de federale regering zich afgelopen vrijdag voor een eerste keer over het dossier van de kernuitstap heeft gebogen.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil ermee doorzetten tegen 2025. De Franstalige liberalen, onder leiding van Georges-Louis Bouchez, dringen aan op uitstel. Later deze week komt het dossier voor een tweede keer op de tafel van het kernkabinet. Nog voor kerst wordt een beslissing verwacht. De meeste coalitiepartners lijken stilaan overtuigd. “Op Bouchez na zie ik binnen de coalitie niemand naar plan B bewegen”, reageert een regeringsbron.

Bouchez zelf houdt voet bij stuk. Zijn analyse: als Engie Electrabel zegt dat een verlenging van de jongste kerncentrales niet meer mogelijk is binnen het huidige wetgevende kader, dan moet de federale regering ervoor zorgen dat dit kader wordt aangepast. Zodat het wel haalbaar wordt. Hier moet verder over onderhandeld worden met het energiebedrijf. “Hun wil is geen relevant element om over de energiemix van ons land te beslissen”, schrijft Bouchez op Twitter.

Bouchez krijgt steun van oppositiepartij N-VA. De Vlaams-nationalisten verzetten zich al langer tegen de kernuitstap. “De regering heeft altijd voorgehouden: eind 2021 nemen we een beslissing over de kerncentrales - de kernuitstap of ‘het noodscenario’ van een verlenging. Maar nu blijkt dat dit noodscenario niet mogelijk is. Dan denk ik dat de regering ervoor moet zorgen dat het wel kan”, reageert N-VA-parlementslid Bert Wollants, de energiespecialist van de partij.

De kerncentrale in Doel. Beeld Wouter Van Vooren

De vraag is hoe hard Bouchez het politieke spel wil blijven spelen. Het is al een poosje duidelijk dat het debat over de kernuitstap voor hem een manier is om zich in Franstalig België te profileren als de man die de energiefactuur in het oog houdt. Ten nadele van de rode en groene federale coalitiegenoten. Zijn verzet tegen de kernuitstap, dat hij intussen bijna dagelijks vertolkt in de pers of op sociale media, zorgt binnen Vivaldi voor steeds meer tandengeknars. Ook bij de collega’s van Open Vld. De partij van premier De Croo wordt vanop rechts belaagd door N-VA. Bouchez geeft de grootste concurrent van Open Vld extra geloofwaardigheid op deze manier.

Engie Electrabel zelf wil intussen doorzetten met de gascentrale in Vilvoorde. Die heeft van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) geen vergunning gekregen. Ondanks gunstige adviezen van de eigen administratie. Engie Electrabel zal een nieuwe vergunningsaanvraag indienen, waarin de uitstootcijfers van de gascentrale beter onderbouwd worden. Daar valt Demir nu over.