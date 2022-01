Kernkabinet vindt nog geen akkoord over lagere energiefactuur

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) hebben aan de kern een nota gepresenteerd van de verschillende scenario’s en hun financiële impact op gezinnen en overheidsfinanciën. De federale regering is het daarover echter niet eens geraakt.

De exploderende energieprijzen staan al een tijdje bovenaan de prioriteitenlijst van de federale regering. Verschillende pistes kwamen al aan bod om die voor de burger draaglijk te houden. Het gaat onder meer om een tijdelijke verlaging van de btw op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent, een energiepremie of -korting van rond de 200 euro en de verlenging van het sociaal tarief.

Minister Van Peteghem en zijn collega van Energie Tinne Van der Straeten moesten de verschillende pistes analyseren en kwamen deze week op de proppen met een ‘slimme verlaging van de btw’. Voor Van Peteghem houdt dat een tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent in vanaf 1 februari. Daarna moet er een oplossing op lange termijn komen, in de vorm van een automatische daling van de btw van zodra de prijzen een bepaalde drempel overschrijden, of een budgettaire compensatie in de vorm van een aanpassing van de accijnzen.

Een akkoord werd echter niet bereikt. “Samen met minister van Financiën Van Peteghem worden de werkzaamheden over de verschillende voorstellen verder gezet en wordt er toegewerkt naar een volgende kern. De cijfers over de meeropbrengsten worden verder verfijnd”, klinkt het in een persbericht. Ook andere meerinkomsten of minder uitgaven zoals 177 miljoen euro lagere steun voor windmolens op zee worden opgelijst en verder onderzocht. “Niemand mag zich verrijken aan de crisis.”

‘Slimme’ btw-verlaging

De voorbije dagen leek er consensus te groeien rond een voorstel van CD&V en Groen om een zogenaamde ‘slimme’ tijdelijke btw-verlaging in te voeren. Eens de energieprijzen weer dalen, zou de btw omgezet worden in een accijns. Op die manier zou in de toekomst vervuilende energie, zoals gas, zwaarder belast kunnen worden. De btw kan teruggebracht worden naar 6 procent, maar ook naar 12 procent.

Maar de Vlaamse liberalen blijven uiterst bezorgd over zo’n btw-verlaging. Het is een maatregelen die veel geld kost - geld dat je later toch weer bij de mensen moet halen, zo argumenteerde Open Vld-fractieleider Maggie De Block donderdag in Villa Politica.