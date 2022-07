Kelly en Nathan hebben 12 kinderen: ‘Misschien komt er wel een dertiende. Het kriebelt nog steeds’

Kelly De Loose (34) en Nathan Vandeputte (38) kregen zestien jaar geleden hun eerste kindje. Vorig jaar werd hun jongste dochter geboren, de twaalfde in rij. ‘Een hooligansfeertje was niet uitzonderlijk tijdens de lockdowns.’

Kelly leerde haar grote liefde kennen toen ze vijftien was. Ze zag Nathan op straat in Snellegem, bij Jabbeke, vroeg zijn toenmalige buurmeisje wie die breedgeschouderde knapperd wel mocht zijn, en ontmoette hem diezelfde avond toevallig opnieuw. “Ik was helemaal ondersteboven van hem”, zegt Kelly. “Ik was nog een bakvis, lichtjes onder de indruk, en overtuigd dat het toch nooit iets zou worden. We praatten de hele avond. Pas om vier uur ’s nachts was ik weer thuis. Ik ging zo stil mogelijk de trap op, kroop in mijn bed en kreeg een sms’je. Mijn hart sloeg een slag over.”

Als kind wist Kelly al dat ze een groot gezin wilde hebben. Ze is zelf opgegroeid met één zus, vier halfzussen, één halfbroer en een paar pleegbroers en -zussen. Aan haar eigen gezinsdroom zou ze sneller dan verwacht beginnen te bouwen. Ze was zeventien toen ze met een vreemd gevoel in haar buik naar de huisarts stapte. Die vertelde haar dat ze vijf maanden zwanger was. “Ik weet nog goed dat Kelly me belde en zei dat ze in verwachting was”, vertelt Nathan. “Ik stamelde niet veel meer dan: ‘­Allee, goed, proficiat’ en verbrak de verbinding. Ik was 22 jaar. Mijn wilde jaren lagen al even achter mij en ik wilde uiteindelijk wel meestappen in Kelly’s grote gezinsdroom. Drie of vier kinderen zal best leuk zijn, dacht ik. Maar Kelly zag het anders. Na ons vierde kind zei ik: ‘Nog twee en dan stoppen we.’ Na Braxton, onze zesde spruit, gaf ik het op.” (lacht)

Op de oprit van hun rijwoning, op een paar honderd meter van het strand van Wenduine, staan twee busjes die net ruim genoeg zijn om het voltallige kroost mee te nemen op uitstap. “Het tweede busje hebben we gekocht toen we ons achtste kindje overwogen”, vertelt Kelly terwijl ze de eenjarige Enola, het voorlopig jongste kindje, in haar box zet. Een dutje doen is er niet bij. Het is druk in de woonkamer. De meeste kinderen hebben hun zwemkleren aan en springen buiten gillend in en uit het opbouwzwembad. De katten, ­papegaaien en kleine keffende hondjes dragen bij aan de drukte maar lijken zich perfect thuis te voelen tussen zoveel grijpgrage kinderhandjes. Alleen Tjay, met zijn zestien jaar de oudste van de bende, houdt zich wat afzijdig. “Ik wil geen kinderen. Of toch zeker niet op jonge leeftijd. Ik wil het anders doen dan mijn ouders. Ik wil uitgaan en genieten van mijn leven.”

Nooit alleen

Rust is een schaars goed voor de familie Vandeputte. Voor de coronapandemie gingen moeder en vader af en toe samen op date, maar de quarantaines hebben die traditie in de kiem gesmoord. “Zodra we weer buiten mochten, was weer een van de andere kinderen besmet. We hebben echt maanden van quarantaine naar quarantaine geleefd. Natuurlijk zit je dan op elkaars lip. De kinderen waren prikkelbaarder dan anders en moesten allemaal op verschillende tijdstippen online zijn voor thuisonderwijs. Het was een hectisch geregel. Een hooligansfeertje was niet zo uitzonderlijk”, knipoogt Nathan.

“Om acht uur moest iedereen naar bed. Ik had toen echt nood aan die paar uur rust en stilte. Ik heb dat sowieso nodig. Als ik zelfs op het toilet geen moment voor mezelf krijg, spring ik in de auto en rijd in naar mijn mama in Brugge. Maar ik vind pas echt rust als ik aan het werk ben. Ik ben voltijds aan de slag als schrijnwerker en help na mijn uren in de horeca. Veel ben ik niet thuis. Maar even snel keert het en mis ik mijn kroost. Een paar jaar geleden moest ik voor het werk een week naar de Ardennen. All right, dacht ik, een week voor mezelf. Na twee dagen kwam de leegte.”

Kelly is voltijds huismoeder. Ze beschikt niet alleen over een aangeboren moederinstinct, maar ook over bovenmenselijk veel geduld. Zelfs als ze me-time neemt, is ze nooit alleen. “Als ik een momentje voor mezelf wil, neem ik een paar kindjes mee naar twee paarden die hier wat verderop in een stal staan. Mijn oudste zoon en dochter van elf kunnen paardrijden. Ik kan het niet, maar die dieren brengen me wel tot rust. Soms blijf ik er vier, vijf uur. Als ik terugkeer is Nathan de zenuwinzinking nabij.” (lacht)

Een groot gezin draaiende houden is een huzarenwerk. Hoe doe je dat eigenlijk, veertien mensen van voldoende eten en schone was voorzien? “We hebben drie grote wasmachines: twee van veertien kilo en eentje van zestien kilo. Ze draaien allemaal dagelijks, getuige de zes kratten op te vouwen was op tafel”, wijst Kelly lachend. “Dan hebben we nog eens vier diepvriezers en twee ijskasten. Toen we tijdens het hoogtepunt van de pandemie inkopen deden, kregen we veel boze blikken. Zoals gewoonlijk stouwden we onze kar vol met wc-papier, melk en aardappelen, maar andere mensen gingen er automatisch van uit dat we aan het hamsteren waren.”

Een winkelkar vullen is tegenwoordig voor iedereen een pijnlijke zaak, maar als je twaalf kinderen hebt, wordt het helemaal een uitdaging. “Als ik een halfjaar geleden spaghetti bolognaise maakte, kostte me dat 35 euro. Vandaag reken ik het dubbele. We proberen inventief te zijn en hier en daar te besparen. Elke dag eten we vier of vijf broden. Die kopen we niet langer bij de bakker, maar in een budgetvriendelijke supermarkt. Minder lekker, maar het scheelt wel aan het einde van de maand”, legt Kelly uit.

“Op sociale media krijgen we veel negatieve reacties van mensen die er rotsvast van overtuigd zijn dat we zoveel kinderen hebben voor het kindergeld of dat ik als huismoeder vast een uitkering krijg. Ik kon me daar vroeger echt druk in maken, ik werd er zelfs fysiek misselijk van, maar nu laat ik het zo. We krijgen maandelijks 3.300 euro kindergeld, maar daar kunnen we geen zotte dingen mee doen. Drie kinderen moeten medicatie nemen tegen ADHD, ODD en autisme. De medicatie van Ashton wordt al niet terugbetaald en kost ons maandelijks 150 euro.”

Nieuwe fase

Honderd jaar geleden keek niemand niet op van grote gezinnen, meer zelfs, moeders met vruchtbare schoot werden bejubeld als ‘heldinnen van aanrecht en waschtobbe’. Vandaag rust er een taboe op kroostrijke gezinnen. Vooral met de klimaatproblematiek valt het moeilijk te rijmen. “Het zouden er de tijden niet meer voor zijn. Dat horen we vaak”, zucht Kelly. “Maar eerlijk: ik trek me daar niets van aan. Ik maak me geen zorgen over de toekomst van mijn kinderen. Ze mogen studeren of meteen gaan werken. Ze trekken hun plan wel. Meer zelfs: misschien komt er wel een dertiende kindje. Nathan is er niet voor te vinden, maar bij mij kriebelt het nog steeds, hoewel ik na twaalf keer nog altijd even bang ben om te bevallen. Deze zomer gaat Nathan voor een vasectomie, maar we hebben nog even de tijd.” (lacht)

Ook over het legenestsyndroom maakt het koppel zich niet al te veel zorgen. “Als de jongste het huis uit gaat, zullen er al kleinkinderen zijn. Een leeg nest zullen we nooit hebben. Ze mogen thuis wonen zo lang ze willen en als we oma en opa zijn, zijn wij de crèche”, kijkt Nathan vooruit. “Kelly is nu al benieuwd hoeveel kleinkinderen ze zal hebben. We zijn trouwens al bezig aan een nieuwe fase in ons gezinsleven. Onze oudste, Tjay, heeft sinds kort een vriendinnetje. Een schat van een kind en alle kinderen zijn gek op haar. Op een of andere manier slaagt ze erin hen te kalmeren.”

Hoewel Nathan nooit een heel actieve kinderwens had, heeft hij geen spijt van de keuzes die hij heeft gemaakt. “Of ik er opnieuw aan zou beginnen, mocht ik de tijd kunnen terugdraaien? Dat weet ik niet. Maar ik ben tevreden met mijn leven. Ik zou het me niet anders kunnen voorstellen. Mijn kinderen hebben alles wat ze nodig hebben. We hebben acht televisieschermen en evenveel spelconsoles. Aan materiële zaken geen gebrek, en aan liefde evenmin. Eigenlijk zijn wij, los van de decibelpieken, een doorsneegezin.”