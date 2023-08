Keiharde drugsoorlog in Marseille: één liquidatie per week. ‘In wijken waar wij en onze families wonen, heerst een terreurklimaat’

Zondagnacht klonken er geweerschoten in een zuidelijke wijk van Marseille. Een 25-jarige man bleek midden op straat te zijn doodgeschoten. Hij was een drugshandelaar. Toen de politie arriveerde, vonden ze naast het lijk zo’n 10 kogelhulzen.

Twee nachten eerder was het raak in het oosten van Marseille. Voor de deur van discotheek Le Miami werd een 21-jarige man doodgeschoten, met een kalasjnikov vanuit een auto. De auto werd kort daarna iets verderop uitgebrand teruggevonden, de vaste procedure bij criminele afrekeningen: de brand wist sporen uit.

Le Miami was in mei ook al het theater van een schietpartij: drie mannen werden toen in hun auto doodgeschoten, voor de deur van de club. “De drie waren bekend bij de politie wegens drugshandel, en ze kwamen uit een beruchte drugswijk waar verschillende bendes met elkaar concurreren”, zei politiebaas Frédérique Camilleri.

Bloedige veldslag

Marseille is verwikkeld in een bloedige veldslag tussen drugsbendes. Ze voeren keihard strijd met elkaar om de macht in bepaalde wijken en om de controle over ‘verkooppunten’ voor hasj en cocaïne. De belangen zijn groot. Bij een gemiddeld dealpunt wordt regelmatig een dagomzet van 80.000 euro geboekt, volgens de politie.

Op de dood van een bendelid volgt nu telkens een wraakactie met een nieuwe liquidatie. Beeld Twitter

Bovendien zijn de liquidaties een eigen leven gaan leiden. Op de dood van een bendelid volgt nu telkens een wraakactie met een nieuwe liquidatie. “De machtsstrijd is uitgegroeid tot een vendetta, waarvoor zelfs speciale schutters worden ingehuurd”, zei politiechef Frédérique Camilleri.

De afgelopen jaren woedde die strijd ook al, maar vooral in de noordelijke wijken, waar de drugs worden verkocht. Het ‘werkterrein’ is inmiddels uitgebreid naar doodgewone wijken.

Vlak bij de oude haven van Marseille – de favoriete bestemming van toeristen - werd in april nog geschoten op drie jongens van 16, 15 en 14 jaar. Dat was in de buurt van een kleuterschool, een hotel en restaurants. De twee jongsten stonden bekend als drugsdealers en raakten gewond. De jongen van 16 overleed.

“Het is huiveringwekkend wat er nu gebeurt, echt waar. Het is choquerend en beangstigend”, zegt Karima Meziene. Haar broer werd in 2016 in Marseille bij een schietpartij gedood. Ze is zelf advocate en betrokken bij bewonersorganisaties. “Het is alsof drugsbendes oorlog met elkaar voeren. In wijken waar wij en onze families wonen, heerst een terreurklimaat. Mensen zijn bang, ze zijn het beu en ze zijn boos.”

Jaren 50

Toch zijn de drugshandel en het geweld niet nieuw. Marseille is al meer dan een halve eeuw een kruispunt van criminele activiteiten. “Drugshandel bestaat hier al sinds de jaren 50”, zegt criminoloog Jean-Baptiste Perrier. “Marseille is een havenstad, met handel. En het ligt vlak bij Noord-Afrika, waar veel hasj vandaan komt.”

Toch is er wel iets veranderd, zegt Perrier, die werkt aan de Universiteit Aix-Marseille. “In de jaren 80 waren hier de eerste afrekeningen in het drugscircuit. En sindsdien stijgt het aantal slachtoffers steeds verder, beetje bij beetje. De reden is logisch: in de drugshandel gaat steeds meer geld om. Er staat meer op het spel voor bendes, dus ze verdedigen zich ook met meer middelen. Een tweede reden is de verjonging. Dealers waren vroeger 30 tot 50 jaar en nu vaak 15 tot 25 jaar. In de criminologie zeggen we: hoe jonger de daders, hoe harder het geweld.”

Volgens tellingen in de Franse pers is 2023 hard op weg om het gewelddadigste jaar ooit te worden voor Marseille. Het jaar 2021 was tot nu toe het dieptepunt met 39 doden. In 2022 vielen 37 doden. Maar voor 2023 staat de teller nu al op 32 doden, becijferde de krant Le Figaro. Dat betekent dat gemiddeld één keer per week een dodelijk slachtoffer valt bij de drugsoorlog in de stad.

Politieonderzoek op de plaats van een afrekening. Beeld ANP / AFP

‘Helft van alle daders loopt vrij rond’

“Het grootste probleem is het gebrek aan mensen bij politie, justitie en de rechterlijke macht”, zegt advocate en nabestaande Karima Meziene. “In Marseille wordt maar 48 procent van alle zaken opgelost, zegt de politie zelf. Dus meer dan de helft van alle daders loopt vrij rond. Als mensen niet opgepakt worden en niet gestraft worden, ontstaat een klimaat van straffeloosheid. Drugshandelaren voelen zich almachtig: de kans dat je gepakt wordt, is maar heel klein.”

De regering van president Macron zit niet stil. Er zijn vorig jaar ongeveer 300 extra agenten naar Marseille gestuurd, terwijl ook justitie en de rechterlijke macht worden uitgebreid. Sinds januari zijn in de stad zo’n 1.000 dealers opgepakt, zegt de politie: 26 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

“Er worden zware straffen uitgedeeld als iemand wordt opgepakt en veroordeeld”, zegt criminoloog Perrier. “Maar als je een paar honderd extra agenten naar Marseille stuurt, is dat een druppel op een hete plaat. De drugscriminaliteit is er zo groot geworden. Agenten hebben vakantiedagen, vrije weekenden, zijn soms ziek. In de praktijk komen er van elke 100 extra agenten maar 20 per dag echt op straat bij. Vergeet niet dat Marseille in oppervlakte twee keer zo groot is als Parijs.”

Karima Meziene heeft nog een tip voor de president: “Een harde aanpak van politie en justitie is goed. Maar het zou nog beter zijn als Macron ook de oorzaak van de problemen onder de loep neemt. Kijk eens naar de levensomstandigheden van jongeren die in onze wijken opgroeien. Waaróm loopt het er zo uit de hand?”