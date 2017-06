Kebab vs. Macrons officieel portret: 1-0

Twee prominente Franse politici hebben gisteren een foto getweet. De ene is Emmanuel Macron, die donderdagmiddag via Twitter zijn officieel presidentieel portret onthulde. De andere is Benoît Hamon, Macrons uitdager van de Parti Socialiste die de duimen moest leggen in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen.

J'ai craqué. #faim #ZéroRégime pic.twitter.com/Yy3nsH8vVx — Benoît Hamon(@ benoithamon) 29/06/17 02:00 Hij plaatste 's avonds laat een foto van een afgehaalde kebab en frieten op de berichtjessite. Jammer voor Macron, maar de kebab van Hamon werd dubbel zoveel geretweet. Veel had de socialist daar niet voor nodig. De melding "J'ai craqué. #faim #ZéroRégime" (vrij vertaald: Ik ben gezwicht. #honger en #NulDieet) volstonden.



Op amper 20 minuten tijd had Hamon met zijn #ZéroRégime de Franse president op Twitter bijgebeend. Leukerds merkten dit op en bombardeerden de hele zaak meteen tot #Kebabgate met leuke tweets tot gevolg. Twitteraar Antoine Mokrane stelde het zo: "Benoît haalt met zijn kebab van vijf euro meteen 6.000 retweets. Macron heeft voor hetzelfde resultaat duizenden euro's moeten uitgeven." Portrait officiel. pic.twitter.com/fAhSZJvPa5 — Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) 29/06/17 02:00 En 20mn avec une photo d'un kebab à 5€ Benoît casse internet avec 6000 RT! #Macron a dépensé des milliers d'€ pour le même résultat! pic.twitter.com/xpAKlwFssO — Antoine Mokrane(@ AntoineMokrane) 29/06/17 02:00 #PortraitOfficiel #Hamon #KebabGate Gagnant Kebab pic.twitter.com/kMYztC0xyP — BoubaElpounja(@ boubaelpounja) 30/06/17 02:00 Ha ouais... #kebabgate pic.twitter.com/dJQcSAT4UW — airwone17(@ airwone17) 30/06/17 02:00