KBC test eigen cryptomunt op Werchter Boutique, daarna beschikbaar voor alle klanten

Zowat 8.000 personeelsleden van KBC testen komende zondag het gebruik van een cryptomunt op het Werchter Boutique-festival. Het gaat om digitale munten die programmeerbaar zijn zodat ze alleen voor welbepaalde uitgaven en binnen een welbepaalde periode gebruikt kunnen worden.

KBC werkt al een tijdje aan een eigen cryptomunt. Maar ze verschilt wel sterk van de munten zoals de bitcoin, zegt topman Johan Thijs. “De bitcoin kan voor alles worden gebruikt en de waarde ervan kan erg schommelen. Bij ons kan de munt – die de Kate Coin wordt genoemd – enkel worden gebruikt voor de uitgaven die wij toelaten en binnen de tijd die wij daarop zetten. Ze behoudt ook haar waarde.”

KBC gebruikt nochtans net als de andere cryptomunten de blockchaintechnologie voor zijn digitale munt. “Maar waar de klassieke cryptomunten op een openbare blockchain staan, staat de Kate Coin volledig op de private blockchain van KBC. We houden er dus de volledige controle over. Buiten het KBC-systeem geeft de coin geen enkele waarde. En het systeem verbruikt ook nauwelijks energie, in tegenstelling tot dat van de klassieke cryptomunten.”

KBC geeft de Kate Coin zelf uit. Elke coin kost 1 euro en kan later door de ontvangers weer worden omgezet in euro’s als aan de voorwaarden van de betaling is voldoen. “Het geld dat overeenstemt met het aantal uitgegeven digitale munten zetten we op een aparte rekening zodat de waarde ervan verzekerd blijft”, aldus Thijs.

Thijs ziet onbeperkte mogelijkheden voor de digitale munt. “Wij geven nu digitale munten uit die zo geprogrammeerd zijn dat er op Werchter Boutique onder meer voeding en drank mee kan betaald worden, maar je kan in het programma van de munt zelf bepalen waarvoor dat is. Je zou er bijvoorbeeld ook kunnen inzetten dat er meer mee kan gekocht worden als ze voor duurzame aankopen wordt gebruikt.

Klanten

Binnenkort wordt de toepassing ook opengezet voor klanten van KBC. Zij zullen dan bij de bank Kate Coins kunnen kopen, die ze vervolgens in hun digitale portemonnee in de bankapp zet.

De coin biedt ook commerciële mogelijkheden voor KBC. Zo zou de bank haar klanten kunnen belonen met enkele coins als ze een lening afsluiten voor een elektrische fiets, waarna die de ontvangen coins zouden kunnen gebruiken voor een korting op een verzekering of als ze investeren in een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds of bij de mobiliteitsorganisatie VAB.

KBC kan de coin ook openstellen voor andere bedrijven. De bank kan dan met hen contractueel afspreken dat de digitale munt ook gebruikt kan worden in hun ecosysteem. “Niet vergeten dat we in België 1,8 miljoen gebruikers van onze bankapp hebben”, aldus nog Thijs. “Dat is meer dan het aantal mensen dat dagelijks naar Familie of Thuis kijkt.”

Thijs: “Een betaling met de coin is ook veilig. In de programmatie van de digitale munt staat dat ze werd toegekend aan een bepaalde persoon die er welbepaalde betalingen mee kan doen. Als die voorwaarden niet vervuld worden, dan kan de ontvanger van de coin die digitale munt niet laten uitbetalen in euro’s. “

Jongeren

Volgens Thijs is de tijd ook rijp voor het initiatief. “Jongeren zijn ervan overtuigd dat cryptomunten echt iets voor hen zijn. Bovendien is het ruimer dan dat. Een recent onderzoek leerde dat 500.000 Belgen al cryptomunten bezitten, en wellicht is dat een onderschatting. De trend is ook niet meer te stoppen als je ziet welke grote bedrijven momenteel allemaal bezig zijn met digitale munten.”

Het gebruik van de digitale munt is ook goedgekeurd door de toezichthouders op de financiële sector. “Dat is nog een verschil met munten zoals de bitcoin, die niet gereglementeerd zijn”, aldus nog Thijs.