Katrin Swartenbroux: ‘Mevrouw Leemans, u wist dat het anders moest bij die kille banken’

In Hemelpost zeggen we vaarwel aan hen die in 2021 zijn komen te gaan. De Morgen-journaliste Katrin Swartenbroux schrijft hier een brief aan de iconische Antwerpse kredietmakelaar Margareta ‘mevrouw’ Leemans. Zij werd 88 jaar en overleed op 10 augustus.

Beste mevrouw Leemans,

Enkele weken geleden ging ik een winters terrasje doen met een jonge vrouw die uw achternaam draagt. “Geen familie”, haastte ze zich te zeggen. Een frase die ze blijkbaar uitentreuren moet herhalen. “Maar ik kan u wel voorschieten voor vanavond.” Hoewel de vrouw met wie ik iets ging drinken haar stempel stevig op de televisiewereld aan het drukken is, bent ú, mevrouw, nog steeds de alfa-­Leemans. De mal, een icoon, een mythisch figuur. Zozeer zelfs dat, toen in augustus het bericht binnenliep dat u was overleden, een aantal mensen van hun stoel viel omdat ze niet wisten dat u echt had bestaan.

De nalatenschap van mevrouw Leemans heeft Margareta Leemans overstegen. Ook na uw dood zal uw portretfoto uit de jaren 80 verankerd blijven aan het kantoor van Leemans Kredieten aan de Turnhoutsebaan. Voor eeuwig een logo, vervat in een slogan die boekdelen sprak over wie u was: ‘Lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin.’

Uw hele leven had u als typiste gewerkt, maar in 1985, op uw 52ste, besloot u het roer om te gooien en kredietmakelaar te worden. U had gezien hoe mensen in de bank schroom hadden om vragen te stellen, dat ze met knikkende knieën aan het loket stonden en er met lood in de schoenen vandaan schuifelden. Banken waren toen zeer kille instellingen die niet om klanten verlegen zaten, en wie een leningaanvraag indiende was een paperas, geen persoon, en in het slechtste geval een pauper.

U vond dat het anders moest. Wist dat het anders moest. Dat mensen een lening afsluiten om een droom waar te maken, of een nachtmerrie draaglijk. Vandaag adverteren kredietinstellingen op eenzelfde manier: lachende gezichten in een mobilhome of een eigen plantenwinkel, maar u hebt hen dat duidelijk gemaakt. Als vrouw in een mannenwereld. Een girl boss avant la lettre, met uw roze meubilair, roze gevel en roze mantelpakje. Het is wachten tot Reese Witherspoon zichzelf toelaat zichtbaar te verouderen voordat er een film van uw leven gemaakt kan worden, maar daar had u allicht niet wakker van gelegen. U wilde vooral ‘gewoon’ blijven. Een mens onder de mensen, een vriendin. ‘Zeg maar Greet.’

U ging in jeans en een Skoda naar uw klanten en drukte uw medewerkers op het hart om naar ieders verhaal te luisteren. Dat leverde u de kritiek op dat u leningen verstrekte aan mensen die eigenlijk niet ‘kredietwaardig’ waren, een woord dat mij koude rillingen bezorgt in een maatschappij waarin mensen afgekeurd maar multinationals gered worden.

U hebt stenen verlegd, drempels verlaagd en muren afgebroken, een ivoren toren omgebouwd tot een huiskamer. Nog voor influencermarketing een ding was, begreep u dat influencermarketing een ding was. U gaf de kredietwereld een gezicht omdat mensen nu eenmaal mensen volgen, geen maatpakken. Het is een tactiek die vandaag relevanter lijkt dan ooit, nu instituten geloofwaardigheid verliezen en wantrouwen welig tiert.

We roepen om ter luidst, maar vergeten te luisteren. Politici denken dat een harde hand, een vuist op tafel of een geheven wijsvinger het volk zal kunnen mennen. En ook uw buurman, N-VA-voorzitter Bart De Wever, vergeet soms wat hij uit zijn slaapkamerraam ziet wanneer hij naar uw gevel kijkt.

(Hemelpost, naar een idee van HP/De Tijd)