Karl Vannieuwkerke is wél journalist in ‘Vive le vélo’, oordeelt Raad voor de Journalistiek na vragen over commerciële activiteiten

Karl Vannieuwkerke presenteert al jarenlang het populaire wielerprogramma Vive le vélo op Eén. Maar enkele maanden geleden rezen er vragen over de commerciële nevenactiviteiten die rond het ‘merk’ van het wielerprogramma ontstonden, onder meer een eigen kledinglijn en enkele fietsroutes. Inkomsten daarvan vloeien via het bedrijf van Vannieuwkerkes partner terug tot bij hem.

Als sportjournalist zou Vannieuwkerke geen commerciële activiteiten mogen combineren met zijn werk, om zijn onafhankelijkheid niet in het gedrang te brengen. Wat rond Vive le vélo gebeurt, “balanceert toch op de grens”, vond Pol Deltour, secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ), daar deze zomer over.

De VRT zag echter het probleem niet, want beschouwde de rol van Vannieuwkerke als presentator van een entertainmentprogramma, niet als journalist.

De VVJ was het daar niet mee eens en legde de kwestie voor aan de Raad voor de Journalistiek (RvdJ), een zelfregulerend orgaan dat in ons land optreedt als mediascheidsrechter. De Raad publiceerde vrijdag een advies over de kwestie.

Daarin oordeelt ze Vive le vélo “wel degelijk een journalistiek programma is en dat Karl Vannieuwkerke in het programma handelt als journalist”. Dat betekent dat zowel Vannieuwkerke en het programma zich aan de beroepsethische code moeten houden. De Raad zegt niet te kunnen beoordelen of zijn journalistieke onafhankelijkheid ook in het gedrang komt door de commerciële nevenactiviteiten.

De VRT blijft echter bij haar standpunt. “Wat ons betreft, is Karl een presentator van een entertainmentprogramma met een hoge actualiteitswaarde, die onafhankelijk vragen kan stellen en zijn kan gasten kiezen”, zegt de openbare omroep in een reactie aan De Tijd.