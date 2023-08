Karel Sabbe, Wout van Aert, Miley Cyrus en Theo Francken

Verpulvert vorig record langs Amerikaanse westkust

Karel Sabbe, Belgische ultraloper

46 dagen, 12 uren en 50 minuten. Zolang deed Karel Sabbe erover om de Pacific Crest Trail (PCT) af te leggen. Dat is een wandelpad – of in het geval van Sabbe: looppad – van 4.280 kilometer tussen Mexico tot Canada. Hij verpulvert daarmee het vorige record met zo’n 4 dagen. Enkele jaren geleden had Sabbe al het record op de PCT, toen nog zowat zijn vuurdoop in ultralopen. Nu wilde de Belg beter voorbereid terugkeren om het record eens écht scherp te stellen. En hoe. Zelfs een omweg van meer dan 100 kilometer om bosbranden te omzeilen, hield hem niet tegen.

Verpulvert tegenstand in eerste gravelrace

Wout van Aert, Belgische alleskunner

“Het was een zeer zware en uitdagende race.” Dat zei Wout van Aert na zijn eerste gravelrace, de Belgische manche voor de UCI Gravel World Series in Houffalize. Het is een opvallend onderkoelde reactie gezien zijn prestatie. De alleskunner finishte niet alleen eerste, hij versloeg de eerste achtervolger met 9 minuten én plaatste zich meteen voor het WK. “Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten”, zei Van Aert achteraf. Wij intussen wel: gaat Van Aert ergens van start op twee wielen, dan doet hij op z’n minst mee voor de eerste plek.

Heeft spijt van ruzie met Sinéad O’Connor

Miley Cyrus, Amerikaanse zangeres

Miley Cyrus heeft spijt van haar ruzie met de intussen overleden Sinéad O’Connor. Zo’n tien jaar geleden kregen de twee het aan de stok vanwege de videoclip van Cyrus’ lied ‘Wrecking Ball’, die te veel zou lijken op de video van O’Connors hit ‘Nothing Compares 2 U’. “Ik had geen idee van de fragiele mentale toestand waarin ze verkeerde, en ik was ook nog maar 20 jaar oud, dus ik kon me eigenlijk maar beperkt bezighouden met psychische aandoeningen”, zei de 30-jarige Cyrus tijdens haar ABC-special Endless Summer.

Plaste vorig jaar in een bloemenperk in Brussel

Theo Francken, Kamerlid voor N-VA

Op sociale media zijn dit weekend beelden opgedoken van Theo Francken (N-VA) die, in schijnbaar dronken toestand, in een plantenbak plast in de straten van Brussel. Wie de beelden verspreid heeft, is niet geweten. De beelden zouden een jaar oud zijn, zo verduidelijkt het Kamerlid in een reactie. “Na een zware en stresserende periode, een avond met te veel drank en dom gedrag”, zegt hij. Francken noemt zijn acties in die reactie “gênant”. “Daarmee wil ik het niet goedpraten, maar op het einde van de dag ben ik maar gewoon een mens”, klinkt het nog.