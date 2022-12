Karel Anthierens (1935-2022): een keurmerk gaat definitief heen

Jef de mentor, Karel de organisator, Johan de spits. Samen dribbelden de broers Anthierens op onnavolgbare wijze doorheen het Vlaamse perslandschap. Samen met de middelste, Karel, gaat nu ook een keurmerk definitief heen: de naam Anthierens was zo’n halve eeuw lang een garantie op klaar en duidelijk Nederlands, kritische berichtgeving en oog voor journalistieke vernieuwing.

Karel Anthierens begon zijn journalistieke carrière in 1957 als redacteur van De Periscoop, een literair-artistiek maandblad, maar zou gedurende veertig jaar heel wat watertjes doorzwemmen. In 1965 nam hij het stokje van hoofdredacteur over van zijn broer Jef bij Humo, het begin van een ellenlange lijst mediatitels waar Anthierens als hoofdredacteur of redactiesecretaris aan het roer stond: uitgeverij Dupuis, De Nieuwe, Knack, De Zwijger, Panorama, Het Volk en Brussel Deze Week. Daarnaast was hij ook tien jaar voorzitter van de raad van bestuur van de Beursschouwburg en beheerde hij het Kaaitheater.

“Zijn twee grootste wapenfeiten blijven natuurlijk Humo en Knack”, zegt journalist Rik Van Cauwelaert (De Tijd), die nauw samenwerkte met Anthierens. “Die bladen heeft hij mee vormgegeven, een eigen ritme doen uitademen, en dat was deels door zijn grote gave: hij was een ongelofelijke talentenspotter, die als geen ander een redactie kon laten schijnen. Hij was degene die ooit het briljante idee had om Guy Mortier aan boord te brengen bij Humo.”

Mortier is er nog steeds dankbaar voor, dat hij in 1969 “de funderingen kreeg waarop ik iets geweldigs mocht bouwen.” De geschreven pers blijft tot op de dag van vandaag doorspekt met de nalatenschap van Karel Anthierens: de TTT-rubriek in Humo (Tieners Toppers Treffers), de introductie van - ooit was het niet zo evident - vrouwelijke journalisten, en de vaste stek van cartoons in heel wat Vlaamse titels: ZAK, GAL of Erik Meynen, allemaal zijn het gevestigde namen die ooit langs zijn platform zijn gelanceerd.

“Ik herinner me nog hoe hij al erg vroeg wild was van Snoopy”, zegt Gerard Alsteens (GAL). “Hij was een erg belezen man, maar had toch ook oog voor de kracht van de beeldende strip.” Dat resulteerde later ook in de oprichting van de prijzen Press Cartoon Belgium en Press Cartoon Europe. “Dat deed hij toen echt omdat hij de kwaliteit van onze stiel wilde verhogen.” Een stiel waarover hij zijn mening in een laatste interview met Bruzz, in april, niet onder stoelen of banken stak: “Cartoons dienen niet in de eerste plaats om mee te lachen. Het horen getekende kritieken of columns te zijn.”

Warme mens

Die kritische kijk was eigen aan Anthierens, zegt Van Cauwelaert. “Maar altijd gepaard met de aanmoediging, hij was een warme mens die tot op zijn sterfbed een humorist is gebleven.” Ook een erg trouwe toeschouwer van de Vlaamse pers, trouwens. Wie het aandurfde om historische kwakkels te schrijven, of grammaticale nonsens, kreeg ook in voorbije jaren nog weleens Karel Anthierens in de mailbox, vertelt Van Cauwelaert.

In het boek Gedane zaken, uitgegeven in zijn laatste levensjaar, beschrijft hij zijn persoonlijke ‘hink-stap door de Vlaamse pers’. “Een bescheiden juweeltje”, aldus collega Walter Pauli in Knack. De memoires vormen een unieke blik achter de schermen, de plek waar Anthierens het best aardde.

Want scoren bij het brede publiek, zoals zijn jongere broer, zou hij nooit doen. Maar De Zwijger, het satirische weekblad dat Johan Anthierens oprichtte, kreeg volgens Guy Mortier pas “balans” toen broer Karel mee aan boord kwam. “En alle stukken die Johan schreef, gingen eerst nog door de handen van Karel”, zegt Van Cauwelaert. “Dat natuurlijke gezag was eigen aan hem.”