Kapot, afgedankt, afval: op markten in Kenia is men vaak niets met de tweedehandskledij uit Europa

Ongeveer een derde van alle te recycleren kledij die Europese landen naar Kenia verschepen, is gewoon afval. Veel kleren, die gemaakt zijn uit synthetische stoffen, eindigen in een stort en vervuilen zo de natuur.

“Een drukventiel voor de verslaving van het Globale Noorden aan fast fashion.” Zo omschrijft de Nederlandse ngo Changing Markets Foundation de wereldhandel in afgedankte kledij: de continue stroom aan goedkope kleren die vaak gemaakt worden in lageloonlanden, leidt eveneens tot een stroom aan gebruikt textiel terug richting armere landen.

Ook België blijkt verslaafd te zijn. In 2021 scheepten we 3 miljoen kleren (613.308 kilogram) naar Kenia, een land met een grote economie in tweedehandskleren. Volgens de Verenigde Naties verscheepte de Europese Unie in 2021 22.470.000 kilogram textiel naar het Afrikaanse land.

Alleen kan een steeds groter deel van de kleren die in Kenia toekomen niet opnieuw verkocht worden. De kleren zijn kapot, vuil of een combinatie van beide. “Een derde tot soms de helft van de kleren die in Kenia toekomen eindigt als afval”, zegt George Harding-Rolls van Changing Markets Foundation. “De kleren doken op in waterwegen, stortplaatsen of werden verbrand. Slechts een klein deel wordt echt gerecycleerd zoals importeurs beweren.”

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Nederlandse ngo. Die dook zelf in logboeken van de VN om de Europese handel in afgedankte kledij te reconstrueren. Ook lieten ze twee andere ngo’s, Wildlight en Clean Up Kenya, in Kenia onderzoeken wat er op het terrein met de kleren gebeurt en of kleren echt een tweede leven kregen.

Nauwelijks tot niet afgebroken

Kenia is slechts een onderdeeltje van een veel grotere markt in afgedankt textiel. Die markt groeit, samen met de versnelling in fast fashion die plaatsvond. Daar komt bij dat steeds meer fast fashion gefabriceerd is uit goedkopere, synthetische stoffen. Maar het heeft ook een keerzijde: het betekent ook dat steeds meer kleren eigenlijk nauwelijks tot niet afgebroken raken.

Het is eigenlijk gewoon afval. Maar terwijl het vervoeren van (plastic) afval sterk gelimiteerd is, geldt dat niet voor afgedankt textiel. Al zou dat weleens kunnen veranderen. Daarvoor kijkt de Nederlandse ngo naar de Europese Unie. Die beloofde vorig jaar om de uitwassen van fast fashion tegen te gaan.

Een van de manieren waarop dat kan, is door een zogenaamde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) op te leggen. “Dat bestaat al voor elektrische apparaten – denk aan Recupel in ons land –, batterijen of recentelijk matrassen”, zegt Kris Bachus, onderzoeksleider klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling aan het HIVA (KU Leuven). “Dat werkt over het algemeen goed: producenten moeten zelf initiatieven nemen voor het afval dat ze produceren.”

Momenteel lopen gesprekken om ook voor textiel zo’n Europese EPR in het leven te roepen. De plannen worden rond de zomer verwacht. Ook Bachus denkt dat een sluitende EPR een stap in de goede richting kan zijn. “Dit is een wake-upcall voor de Europese beleidsmakers”, zegt hij.