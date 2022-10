Kanye ‘Ye’ West schokt opnieuw: ‘George Floyd stierf niet door verstikking’

Dat Kanye ‘Ye’ West geen blad voor de mond neemt, is geen geheim. Maar in een recent interview met ‘N.O.R.E.’ waren zijn uitspraken wel héél opvallend. Zo had hij het voornamelijk over George Floyd, een Afro-Amerikaanse man die in 2020 stierf nadat politieagent Derk Chauvin met zijn knie meer dan acht minuten op Floyds nek had geleund.

Ye zou naar verluidt de theorieën van Candace Owens geloven. Zij refereert in haar documentaire The Greatest Lie Ever Sold naar de dood van Floyd als een grote leugen. Zo zou George Floyd volgens haar overleden zijn aan de gevolgen van een Fentanyl-overdosis in de plaats van door verstikking: “Als je goed kijkt, dan zie je dat de knie niet op zijn nek lag. Hij schreeuwde ook naar ‘mama’, maar dat was zijn vriendin.” Het feit dat Ye deze theorie beaamt, is heel ironisch. Zo betaalde hij in 2020 nog het schoolgeld van Floyds dochter uit liefdadigheid voor de familie.

Seks met zijn schoonmoeder

Verder heeft de rapper en designer het meermaals over Joden, waarbij hij onder meer beweert dat “zij de media runnen” en “erop uit zijn om hem af te schilderen als misbruiker”. Maar ook Pete Davidson, de ex-vriend van Kim Kardashian - moeder van Ye’s kinderen - moest er opnieuw aan geloven. Davidson werd in het interview namelijk vermeld als “heroïneverslaafde”. Daarnaast haalde hij uit naar collega-rappers Puff en Meek, de Clintons en zijn ex-schoonmoeder - moeder van Kim Kardashian - Kris Jenner. Volgens Ye zouden hij en Kris ooit seks gehad hebben. Dat suggereerde hij door de naam van Kris’ huidige vriend Corey Gamble te benoemen.

Het is zeker niet de eerste keer dat Ye zich in die mate uitlaat. Heel wat fans reageren daarom ook dat ze hem uitsluitend blijven aanmoedigen voor zijn muziek en niet achter zijn uitspraken staan. Vooral de uitspraken over Floyd worden niet gepikt. Ook bepaalde merken zoals Adidas zijn na eerdere uitspraken van de rapper inmiddels aan het heroverwegen om met hem samen te werken.