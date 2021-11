Kanye West werd in Wijnegem onder schot gehouden door agent: ‘Ik dacht dat dit het einde was’

Kanye West - of Ye zoals hij officieel heet sinds vorige maand - vertelt het verhaal in de podcast Drink Champs. “Drie weken geleden trok een agent zijn pistool op mij”, vertelt Ye. “Ik liep rond in België en had mijn zwart masker aan. Plots kwam een agent op mij af met zijn geweer in zijn handen. Dit is het dan, dacht ik.” Vermoedelijk werd de podcast wel al een tijd geleden opgenomen aangezien zijn laatste bezoek aan ons land dateert van september.

Politiezone Minos bevestigt het incident bij onder meer Het Nieuwsblad en Studio Brussel: “Het was toen echt een zomerse, warme dag. Het dragen van een mondmasker was geenszins verplicht in open lucht, maar aan het sluizencomplex van Wijnegem kwam onze hondengeleider doorheen de dag twee gemaskerde mannen tegen”, vertelt commissaris Johan Wonnink van politiezone Minos. Er was eerder ook al een oproep binnengekomen over “twee gemaskerde mannen in Wijnegem”.

Lees ook Een oog, een wenkbrauw en een neus. Meer krijgen we van Kanye niet te zien in Wijnegem

De agent vroeg aan het duo om de maskers af te zetten, maar door de taalbarrière gebeurde dat niet meteen, zegt Wonnink. “Door het communicatieprobleem en doordat hij vergezeld werd door een vrij imposante bodyguard, heeft de collega het wapen getrokken.” De commissaris benadrukt wel dat het pistool in een hoek van 45 graden naar de grond gericht is gebleven, een protocol-houding om klaar te staan bij mogelijke escalatie.

Na de oorspronkelijke verwarring zetten de twee Amerikanen wel hun masker af en mochten ze beschikken, eens West duidelijk maakte wie hij was. “Nog een leuke anekdote,” vertelt Wonnink, “onze collega had pas door wie meneer West was toen hij vertelde over zijn voormalige echtgenote Kim Kardashian.”

“Op dat moment hadden wij ook nog geen kennis genomen van het feit dat Kanye West in onze contreien verbleef”, zegt Wonnink nog.