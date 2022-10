Kanye West niet welkom bij schoenenmerk Skechers, Yeezy’s massaal te koop na breuk met Adidas

Bekijk ook: Adidas verbreekt Yeezy-samenwerking met Kanye West.

Volgens Skechers maakte de rapper er zijn opwachting nadat Adidas hem aan de kant zette na zijn antisemitische uitspraken en buitensporige gedrag van de afgelopen weken. Het schoenenmerk zat echter niet meteen te wachten op de komst van Kanye West. Als gevolg wezen ze de ex van Kim Kardashian dan ook meteen de deur. Uit een statement blijkt dat twee leidinggevenden de rapper en zijn entourage naar buiten begeleid hebben.

“Wij veroordelen de recente uitspraken van Kanye West en tolereren geen antisemitisme of andere vormen van haatdragend taalgebruik”, aldus Skechers in een statement. Het merk zei daarnaast ook nog dat de rapper zonder toestemming gefilmd had in hun kantoren. “Skechers heeft geen plannen om samen te werken met West”, voegde het bedrijf nog toe aan hun statement. Woordvoerders van de rapper reageerden nog niet op het voorval.

Yeezy’s

Kanye Wests breuk met Adidas heeft daarnaast nog andere gevolgen. De verkoop van Yeezy’s (de sneakers van de Amerikaanse rapper, red.) is namelijk met maar liefst 581% gestegen. Wel blijkt dat de schoenen om verschillende redenen verkocht worden. Sommigen willen hun banden met de rapper verbreken nadat hij zich negatief uitgelaten had over de Joodse gemeenschap. Anderen hopen dan weer om een zeldzaam exemplaar voor een prijsje op de kop te tikken.

Kenners menen dan weer dat de waarde van Yeezy’s uiteindelijk weer zal stijgen. Jon Schaefer, een sneakerliefhebber die Yeezy’s koopt en verkoopt, zei in een interview met Forbes dat een paar Yeezy’s in de toekomst wellicht 400 dollar zal kosten. “De waarde is nu serieus gezakt, maar het kan bijna niet anders dat deze in de toekomst weer gaan stijgen.” Sommigen zien het dan ook als een slimme investering.