Kankerpatiënte legde lot in handen van homeopaat: ‘Ik wil niet dat dit verhaal begraven wordt, samen met mijn mama’

Een 52-jarige vrouw uit Wommelgem stierf begin deze zomer aan borstkanker. Carry Joris werd behandeld door een homeopaat, omdat ze bang was voor chemotherapie. Haar dochter, influencer Ellen Baetens, wil lotgenoten waarschuwen.

In het medicijnkastje staan tientallen flesjes die haar moesten verlossen van de tumor in haar borst. Carry Joris gebruikte onder meer rattenkruit en kambo, een natuurmedicijn afkomstig van een giftige kikker.

Op 21 juni overleed de 52-jarige vrouw uit Wommelgem. Haar enige dochter, influencer Ellen Baetens (25), verspreidde een video op TikTok om lotgenoten te waarschuwen. “Ik wil niet dat dit verhaal begraven wordt, samen met mijn mama”, zegt de jonge vrouw.

Carry Joris werkte als administratief bediende in een verzekeringskantoor. Tien jaar geleden kreeg ze voor het eerst borstkanker. Ze herstelde na chemotherapie. “Mama wilde mij beschermen door niet te veel over haar ziekte te praten. Ze vond het belangrijk dat ik niets tekort zou komen.”

Toen ze genas, zag Joris dat als een tweede kans. “Mama stond meer stil bij het leven. Ze vroeg zich af wat er echt belangrijk was. We maakten samen verre reizen, naar Aruba en de Verenigde Staten. Ze wilde alles uit het leven halen.”

De chemotherapie had haar in 2013 genezen, maar liet ook een trauma achter. “Mama sliep vaak slecht. Dat kwam volgens haar door het gif in haar lichaam. Telkens als het wat minder ging, weet ze dat aan de chemotherapie die ze had ondergaan. Ze vond het afschuwelijk.”

Geen vertrouwen

Eind 2021 voelde ze opnieuw een knobbeltje in haar borst. Carry Joris vertelde het aanvankelijk aan niemand. Ze zocht raad bij een homeopaat. Pas een dik jaar later lichtte ze haar dochter in. “Ik rook vaak een vieze geur in huis, van rottend vlees. Ik vond etterende verbanden in de vuilnisbak, en bloedplassen. Pas na heel veel aandringen heeft mama verteld dat ze opnieuw een tumor in haar borst had. Ze heeft toen ook verteld dat ze geen vertrouwen meer had in de klassieke geneeskunde, maar zich liet behandelen door een homeopaat.”

Ellen Baetens probeerde haar moeder op alle manieren te overtuigen om toch een arts op te zoeken. “Ze wilde niet luisteren. Ik mocht van mama tegen niemand zeggen dat ze kanker had. Ze was zo zeker dat ze beter zou worden, dat ze niemand ongerust wilde maken. Alleen haar zus en haar moeder – mijn tante en oma – wisten er nog van. Zelfs haar vriend lichtte ze niet in. We hebben de laatste maanden van haar leven bijna dagelijks ruziegemaakt over haar behandeling.”

Op een bepaald moment belde Ellen Baetens zelf naar de homeopaat. “Ik kreeg een secretaresse aan de lijn die beweerde dat ik haar stress gaf door te blijven doorbomen over het ziekenhuis. Het was belangrijk om te geloven in de werking van homeopathie. De secretaresse was het levende bewijs dat het zou werken: bij haar was een tumor ter grootte van een tennisbal zogezegd verdwenen dankzij homeopathie.”

Beeld Aurélie Geurts

In mei zat Carry Joris er fysiek en mentaal helemaal door, maar nog wilde ze niet naar het ziekenhuis. Ze veinsde een burn-out bij een andere huisarts zodat ze een maand lang toch wat kon rusten.

Het was haar zus die haar kon overtuigen om een scan te laten maken, door een kennis die in het ziekenhuis op de afdeling radiologie werkt. Uit die scan bleek dat de tumor in haar beide borsten zat, maar ook in haar schouder en lymfeklieren had gewoekerd.

Joris liet zich eind mei opnemen in het ziekenhuis op voorwaarde dat er geen chemotherapie zou worden opgestart. “Allicht was het daarvoor ook al te laat”, vertelt haar dochter. “Maar volgens de oncoloog hadden we in februari wél nog een kans gemaakt. Dat is voor mij heel zwaar om te dragen.”

In het ziekenhuis voerden moeder en dochter lange gesprekken. “Mama had zoveel spijt dat ze niet eerder een dokter had bezocht. Toch hebben we nooit echt kunnen praten over sterven, omdat ze er zo van overtuigd was dat ze zou blijven leven. Ze wilde ook helemaal niet dood. Dat is een van de laatste dingen die ze tegen mij gezegd heeft.”

Sylvia Millecam

Hoe vaak er in ons land mensen sterven omdat ze een kankerbehandeling weigeren voor homeopathie, is niet bekend. Kankerpatiënten die zweren bij alternatieve therapieën lopen meer dan twee keer zoveel kans om binnen de vijf jaar na de diagnose te sterven. Voor borstkanker is de kans zelfs vijf keer zo groot. Dat blijkt uit onderzoek aan de prestigieuze Yale universiteit.

'Mama had zoveel spijt dat ze niet eerder een dokter had bezocht. Toch hebben we nooit echt kunnen praten over sterven, omdat ze er zo van overtuigd was dat ze zou blijven leven.' Beeld Aurélie Geurts

“Deze zaak doet erg denken aan de dood van de Nederlandse presentatrice Sylvia Millecam”, zegt Wietse Wiels, neuroloog en voorzitter van SKEPP, de Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale. “Millecam had borstkanker, maar ze wees elke reguliere behandeling af. Ze zocht haar heil bij alternatieve genezers, nam homeopathische middelen en ging te rade bij de bekende gebeds­genezeres Jomanda Damman.”

Sylvia Millecam overleed in augustus 2001. Na haar dood laaide de discussie omtrent alternatieve genezers in Nederland hoog op. Op een proces werd het medium Jomanda vrijgesproken, omdat de rechtbank er toen van uitging dat een volwassen vrouw haar eigen keuzes mag maken.

In ons land werd in 2019 een osteopaat uit Beersel veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel, wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde en onopzettelijke doodslag op een 14-jarig meisje. De familie van Carry Joris overweegt nog of er juridische stappen mogelijk zijn.