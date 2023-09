Kanker is ook bij mensen jonger dan 50 aan een opmars bezig: wat is er aan de hand?

Wat toont de nieuwe studie?

Hoe ouder je wordt, hoe meer risico je loopt om kanker te krijgen, weten we al een tijdje. Negen op de tien kankers komen voor bij vijftigplussers. Toch stellen kankerspecialisten de laatste jaren vast dat kanker bij jongere mensen aan een opmars bezig is. In september 2022 waarschuwde een groep wetenschappers in Nature Reviews Clinical Oncology al dat kanker sinds de jaren 90 sterk toeneemt bij de leeftijdsgroep onder vijftig jaar.

Een nieuwe studie in BMJ Oncology laat zien dat die toename nog sterker is dan tot nu toe aangenomen werd. In 1990 kregen 1,82 miljoen patiënten een kankerdiagnose, in 2019 waren dat er al 3,26 miljoen. Dat is een stijging van bijna 80 procent.

Ook qua sterfgevallen gaat het de verkeerde kant op. Volgens de studie overleden in 2019 een miljoen mensen onder de vijftig aan kanker. Dat is 30 procent meer dan dertig jaar geleden.

Van alle onderzochte kankersoorten kwam borstkanker in 2019 wereldwijd het vaakst voor bij de groep onder vijftig jaar (13,7 op de 100.000 mensen) en zorgde het ook voor de meeste sterfgevallen (3,5 op de 100.000 mensen). Het aantal gevallen van prostaat- en strottenhoofdkanker nam het snelst toe, terwijl het aantal leverkankerdiagnoses het meest daalde.

De onderzoekers waarschuwen dat we de piek wellicht nog niet bereikt hebben. Tegen 2030 zou het aantal kankerdiagnoses bij mensen onder de vijftig nog met 31 procent kunnen stijgen. Met name veertigers zouden de komende tien jaar een groter deel van de kankerpopulatie vormen.

Hoe valt dit te verklaren?

Dat het aantal kankerdiagnoses tussen 1990 en 2019 is toegenomen, kan deels toegeschreven worden aan de groei van de wereldbevolking (+40 procent). Ook betere diagnostiek en registratie vertaalt zich in hogere cijfers. Dat is volgens de onderzoekers ook een van de mogelijke redenen waarom de cijfers in Sub-Saharaans Afrika het laagst liggen: kanker wordt er minder goed opgespoord en geregistreerd dan in andere werelddelen.

Toch kan dat niet alleen de stijging van bijna 80 procent verklaren. De onderzoekers schrijven de toename vooral toe aan een mix van levensstijlfactoren: ongezond dieet, roken of alcoholgebruik, en een sedentaire levensstijl. “Dat zijn bekende risicofactoren”, zegt ook Eric Van Cutsem, professor oncologie aan het UZ ­Leuven en voorzitter van de Stichting tegen Kanker. “Daarnaast spelen per kankersoort afzonderlijke factoren een rol.”

Bij hoofd- en halskankers zouden volgens de onderzoekers een hogere blootstelling aan het epstein-barrvirus (EBV) of omgevingsfactoren een rol kunnen spelen. Bij darmkanker, dat ook bij jongere leeftijdsgroepen in opmars is, wordt dan weer vermoed dat veranderingen aan het microbioom een deel van de verklaring is. “Dat microbioom is bij jongere leeftijdsgroepen mogelijk aangetast door te veel antibioticagebruik”, zegt Van Cutsem. “Dat lijkt dus een stukje van de puzzel te zijn. Maar het blijft te vroeg om grote conclusies te trekken, en dat geldt nog steeds voor de meeste kankers.”

Hoe is het in België gesteld?

Ons land lijkt de internationale trend gelukkig niet te volgen. Het aantal kankerdiagnoses bij 14- tot 49-jarigen steeg wel, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister: van 7.021 in 2004 tot 7.353 in 2021. “We moeten er wel rekening mee houden dat de bevolking in die periode gegroeid is en ook de gemiddelde leeftijd veranderd is", zegt Bart Van Gool, data-analist bij Stichting Kankerregister. Houden we rekening met die demografische verandering, dan blijkt dat het risico om een kankerdiagnose te krijgen maar 0,2 procent steeg van 2004 tot 2021.

Een sterke stijging is er dus niet, al zijn er wel verschillen tussen de types kanker. Terwijl bijvoorbeeld het aantal longkankers bij jongeren daalt, zien we - net als bij de hele bevolking - een stijging van het aantal huidkankerdiagnoses. Teelbalkanker is dan weer een uitzondering op de regel dat de meest types kanker voornamelijk op oudere leeftijd voorkomen. “De hoogste incidentie zien we bij dertigers”, zegt Van Gool. Het aantal gevallen is de voorbije twintig jaar verdubbeld.

Ook houdt Van Cutsem er rekening mee dat de internationale trend zich in België later doorzet. “Veel van die veranderingen, zoals minder lichaamsbeweging of meer bewerkte voeding, zien we hier ook. Dat zal zich op langere termijn ook hier in de cijfers laten voelen.”

Wat valt eraan te doen?

Het hogere aantal kankerdiagnoses zet aan tot nadenken. Dankzij wetenschappelijke innovatie zijn de overlevingskansen bij veel kankerdiagnoses de afgelopen decennia sterk toegenomen. Maar op vlak van preventie, bijvoorbeeld door een gezonde levensstijl, is het er in veel opzichten niet beter op geworden.

“Daar valt nog heel wat te winnen”, zegt Van Cutsem. “Als we er alleen al in zouden slagen om roken te bannen, zouden we heel wat kankers vermijden. Ook zou er meer aandacht moeten komen voor het belang aan lichaamsbeweging.”

Daarnaast zou ook meer winst geboekt kunnen worden door kanker of de voortekenen daarvan in een vroeger stadium op te sporen. De onderzoekers van de studie pleiten daarvoor om screeningprogramma’s uit te breiden zodat ook veertigers in aanmerking komen.