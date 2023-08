Kandidaat-overnemer spreekt, ondanks verbod van Delhaize: ‘Het is hoog tijd om op tafel te kloppen’

‘Ze willen dat wij de winkels komen redden, maar niet op de manier die wij willen.’ Een zelfstandig uitbater van Delhaize - die ook kandidaat is om één van de 128 vestigingen van Delhaize over te nemen - spreekt. Anoniem, welteverstaan - vanwege het spreekverbod dat Delhaize potentiële overnemers en franchisers oplegt - maar daarom niet minder rechtuit.

Het dondert bij Delhaize. Na de vakbonden, zijn het nu de zelfstandige uitbaters die de trom roeren. De manier waarop de directie de onderhandelingen voert zint kandidaat-overnemers - van wie een merendeel nu al franchisenemer is van Delhaize - niet. Dat hen daarbij nog eens nieuwe voorwaarden wordt opgedrongen, botst al helemaal op verzet.

Jef* is al meer dan 10 jaar zelfstandig uitbater van een grote Delhaize-vestiging in Vlaanderen. Hij spreekt anoniem - “anders ben ik morgen geen Delhaize-franchiser meer”. Hij zit in het overnameproces voor één van de 128 vestigingen die de supermarktketen wil verzelfstandigen. Daarvoor moest hij een zogenaamd non-disclosure agreement ondertekenen (een geheimhoudingscontract, red.) “Het is hoog tijd om op tafel te kloppen”, zegt hij duidelijk. Hij hekelt de manier waarop de supermarktketen omgaat met zijn zelfstandige ondernemers - die nu al 636 AD’s, Proxy’s en Shop & Go’s uitbaten. Veel van hen zijn - of waren - ook kandidaat om één van de overige winkels over te nemen.

‘Serieus probleem’

Die onderhandelingen verlopen in verschillende rondes. “Naargelang je meer data krijgt, moet je telkens tekenen dat je akkoord bent met wat ze je tot dan voor de neus hebben geduwd”, vertelt Jef. Een precontractueel akkoord. Maar pas daarna kom je eigenlijk alles te weten. Bovendien verandert Delhaize achteraf nog de voorwaarden. Zonder ons in te lichten.”

Het grootste struikelblok voor Jef: de voorwaarden die de uitbating van de vestigingen vastlegt. Die past Delhaize fors aan tegenover het contract dat nu van toepassing is. Niet alleen voor de 128 over te nemen winkels, ook de Delhaizes die nu al door zelfstandigen worden uitgebaat, zullen op termijn onder het nieuwe systeem vallen. “En dat is een serieus probleem”, klinkt het.

“Op dit moment is er een lijst van leveranciers die via Delhaize leveren, maar zijn we vrij om daarbuiten bij een andere leverancier af te nemen”, legt Jef het verschil uit. “Dat principe zou helemaal veranderen. We zouden ons 100 procent moeten bevoorraden via Delhaize. Maar nu al kunnen de depots van Delhaize vaak niet volgen. Dan bestel ik bijvoorbeeld komkommers bij een andere leverancier, omdat ik anders met lege rekken zou zitten.

Dat zou nu niet meer mogen. Dat is er voor ons - zelfstandige uitbaters - los over. Wat moeten we dan tegen onze klanten zeggen? Bovendien worden er boetes tot 15 procent van je omzet in het contract opgenomen wanneer je je niet aan de regels houdt. Dan kan je beter meteen de deuren sluiten.

Omgekeerd - wanneer Delhaize niet levert, zoals wel vaker gebeurt - zijn er geen compensaties voorzien. Dan sta je daar als winkeluitbater zonder producten. Daarbij wordt de mogelijkheid om een uitgebreider gamma aan te bieden ingeperkt. Nochtans, kijk naar mijn zaak: wij hebben een eigen beenhouwerij, maken veel eigen bereidingen, hebben een hogere kwaliteit van vlees, bieden meer service, kwaliteit en aanbod, … Anders is het toch maar allemaal hetzelfde.”

“Nu geeft Delhaize voor de producten die we verkopen een adviesprijs”, gaat Jef verder. “Maar we mogen zelf onze prijzen bepalen en aanpassen - we zijn tenslotte zelfstandigen. In de toekomst wil Delhaize onze inkoop- én verkoopprijs bepalen. Ook andere kosten zullen ‘aangepast worden volgens de noden’, zo staat het in het contract, zonder dat het verduidelijkt wordt. Op die manier kunnen ze in de toekomst onze winsten afromen.”

Personeelskost

Voor de franchisenemer miskent Delhaize de opdracht die potentiële overnemers te wachten staat. “Delhaize zit met 128 winkels die allemaal verlies maken. Daar zitten vestigingen tussen die vier- tot vijfhonderdduizend euro verlies draaien. Dat is niet opgelost in één-twee-drie. En al zeker niet met de voorwaarden die ze opleggen.

Sommige van die over te nemen vestigingen hebben dubbel zoveel personeel als onze winkel, maar draaien dezelfde omzet. En die zou je niet mogen ontslaan? Terwijl het net de personeelskost is die voor veel van die winkels een probleem is.”

“Ik heb financiële cijfers tot eind juni van de winkel waarin wij geïnteresseerd zijn. Die draait niet slecht. Met zulke omzetcijfers, zou die perfect rendabel moeten zijn. Maar alleen al het feit dat je met zo’n omzet, zo’n verlies kan maken, is onbegrijpelijk. Het ligt niet aan een gebrek aan klanten. Het zit hem in het beheer en het management van die winkel.

Er is te weinig controle, de loonkost is veel te hoog, … Als wij iemand opleiden voor de fruit- en groentenafdeling krijgt die mee dat z’n dienst winstgevend moet zijn. Bij Delhaize zelf is de enige boodschap dat de rekken vol moeten liggen. Wel, dat kost bakken geld. Want je kan je niet permitteren zoveel weg te gooien.”

Of Delhaize er in zal slagen voor alle 128 vestigingen een overnemer te vinden? “Ze zullen wel proberen, maar ik denk niet dat het zal lukken. Ik ken genoeg collega-uitbaters die het op zich wel willen doen, maar aan de nieuwe voorwaarden… Dan moet je wel gek zijn”, zegt de franchisenemer.

Zelf twijfelt Jef nog. “We gaan wel een bod doen, maar onder voorwaarden. Volgens de procedure van Delhaize moet je een bindend bod doen, maar dat doe ik niet. Alleen als we de voorwaarden voor de uitbating kunnen wijzigen, gaat mijn bod door. Ik ga geen half miljoen of een miljoen investeren in een winkel die een half miljoen verlies draait, zonder dat ik iets mag aanpassen.”

Pushen

“Delhaize probeert het proces snel te pushen, vooral door de problemen met de vakbonden, denk ik”, schat Jef in. “Ze zeggen wel dat ze kandidaten genoeg hebben, maar waarom lopen ze dan zo achter mijn gat? Als ze tien kandidaten hadden voor die winkel, zouden ze dat niet doen, hoor.

Delhaize wil dat ik die winkel al binnen enkele maanden overneem. Geen probleem voor mij als het op een deftige manier loopt. Maar niet zoals het nu gaat. Zij hebben maanden gehad om die contracten voor te bereiden en ik zou plots op één week moeten beslissen? Je kan toch niets tekenen waarvan je op voorhand niet weet hoe de cijfers in elkaar zitten? “

“Is dit misschien de manier om supermarkten er tussenuit te halen?”, werpt Jef op. “Veel zelfstandige uitbaters vragen zich af waar dit vandaan komt. Heeft Delhaize in België nog iets te zeggen? Of wordt het ingelepeld vanuit Ahold in Nederland (de holding boven Albert Heijn fuseerde in 2016 met Delhaize, red.)? Want dit gaat richting de contracten die Albert Heijn z’n uitbaters oplegt. Of speelt er nog wat anders? Als er dan toch supermarkten moeten sluiten, dan kost een zelfstandige die op de fles gaat hen veel minder dan een winkel in eigen beheer.”

*Jef is een schuilnaam. Zijn eigen identiteit is bekend bij de redactie.