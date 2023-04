Kan zeewier helpen de klimaat- en milieuproblematiek aan te pakken? ‘We staan nog maar aan het begin’

Vandaag de dag krijgt zeewier heel wat nieuwe toepassingen, van plasticvervanger tot veevoedersupplement. Maar kan massale productie verzekerd worden in een steeds verder opwarmende wereld?

In Aziatische keukens werd het eeuwenlang gekoesterd, bijna overal elders werd het verwaarloosd: die glinsterende linten zeewier die kronkelen in koude oceaangolven. Tegenwoordig is zeewier plots een wereldproduct.

Het trekt op allerlei nieuwe plaatsen nieuw geld en nieuwe toepassingen aan, vanwege zijn potentieel om een aantal gevaren van de moderne tijd te helpen bestrijden, waaronder ook de klimaatverandering. In Londen maakt een bedrijf een plasticvervanger van zeewier. In Australië en Hawaï proberen anderen zeewier te kweken dat, als het aan vee wordt gevoerd, de methaanuitstoot door koeien kan verminderen. Onderzoekers bestuderen hoeveel koolstofdioxide kan worden opgeslagen in zeewierboerderijen, aangezien investeerders ze beschouwen als een nieuwe bron van koolstofkredieten voor vervuilers om hun broeikasgasemissies te compenseren. En in Zuid-Korea, een van de meest toonaangevende zeewierteeltlanden ter wereld, hebben de boeren moeite om de groeiende exportvraag bij te benen.

Wat in de eerste plaats een relatief kleine Aziatische industrie was, wordt nu begeerd door het Westen. Ver buiten Zuid-Korea zijn nieuwe boerderijen ontstaan in Maine, op de Faeröer, in Australië en zelfs in de Noordzee. Wereldwijd is de zeewierproductie de afgelopen tien jaar met bijna 75 procent gegroeid. De belangstelling gaat veel verder dan het traditionele gebruik in de keuken.

Maar ook al zien de voorstanders het als een wonderbaarlijk gewas voor een alsmaar warmer wordende planeet, anderen maken zich zorgen dat oceaanboerderijen een aantal van de schadelijke fouten van de landbouw op het land kunnen repliceren. Er is nog veel onbekend over hoe zeewierboerderijen, vooral die ver van de kust, de mariene ecosystemen kunnen beïnvloeden.

“Voorstanders van zeewier geloven dat het een remedie voor alles is, dat zeewier een magisch wondermiddel is voor klimaatproblemen”, zegt David Koweek, hoofdwetenschapper van Ocean Visions, een consortium van onderzoeksorganisaties die oplossingen voor de klimaatcrisis in de oceaan bestuderen. “Tegenstanders van zeewier denken dat het compleet overhyped is.”

Er is nog een ander probleem. Zeewier voelt zelf de gevolgen van de klimaatverandering, vooral in Azië. “Het water is veel te warm”, zegt Sung-kil Shin, die tot de derde generatie zeewierboeren in zijn familie behoort, wanneer hij op een ochtend zijn boot de haven in trekt op het eiland Soando. Het ligt ten zuiden van het Zuid-Koreaanse vasteland en kent reeds een lange geschiedenis van zeewierteelt.

‘Plastic’ van zeewier

Pierre Paslier verdiende ooit zijn brood met het ontwerpen van plastic verpakkingen voor cosmetica. Het voelde voor hem als “mijn hersenen verhuren aan een grote plastic vervuiler”. Hij wilde eruit stappen. Hij wilde verpakkingen maken die uit de natuur kwamen en snel in de natuur verdwenen. Met zijn studievriend Rodrigo García González richtte hij het bedrijf NotPla op, een afkorting van not plastic.

Pierre Paslier, medeoprichter van NotPla. Beeld ELLIE SMITH / NYT

Vanuit een pakhuis in Oost-Londen ontwierpen ze een eetbaar zakje met water, gemaakt van zeewier en andere plantenextracten. Om het water te drinken steek je het zakje in je mond. Ze ontwierpen er ook een dat ketchup kan bevatten en een derde voor cosmetica.

Ze begonnen ook een coating op basis van zeewier te maken voor kartonnen afhaaldozen. Just Eat, een Britse app voor voedselbezorging, begon het te gebruiken voor sommige van zijn bestellingen, waaronder tijdens de Europese finale van het vrouwenvoetbal in juli in het Wembley-stadion.

Het is nog steeds een niche. De zeewiercoating, ontworpen voor thuiscomposteringsbakken, is aanzienlijk duurder dan de plastic coating die nu wordt gebruikt op de meeste afhaaldozen van papier.

Maar Paslier kijkt naar de toekomst. De Europese Unie heeft een nieuwe wet die plastic voor eenmalig gebruik beperkt. Er wordt onderhandeld over een wereldwijd plasticverdrag.

“Zeewier zal niet al het plastic vervangen, maar zeewier in combinatie met andere dingen kan plastic voor eenmalig gebruik aanpakken”, stelt hij. “We staan nog maar aan het begin.”

Jagers uit het verleden

In het grijze licht van de dageraad zwemt de 71-jarige Soon-ok Goh geluidloos in het ondiepe water van Gijang, aan de zuidkust van Zuid-Korea. Haar voeten zijn gehuld in gele zwemvliezen, haar dunne, kleine gestalte in een wetsuit. Ze komt een paar seconden boven water, haalt diep adem, wat bijna als een fluitje klinkt in de stilte van de ochtend, en duikt dan weer naar beneden, waarbij de gele zwemvliezen als laatste onder het wateroppervlak verdwijnen.

Goh behoort tot de laatste beoefenaars van een uitstervend beroep. Sinds het einde van de zevende eeuw hebben vrouwen zoals zij in de koude wateren rond het Koreaanse schiereiland naar wild zeewier en ander zeevoedsel gezocht.

Een haenyeo, of zeevrouw, verzamelt wild zeewier en ander zeevoedsel in Gijang-gun. Beeld CHANG W. LEE / NYT

Deze ochtend snijdt ze met een klein mesje met roze handvat glanzende groenbruine linten kelp af, miyeok genaamd. Ze plukt zeeslakken die zich vastklampen aan rotsen, twee soorten zeekomkommers, een handvol kelpverslindende zee-egels. Dit alles gaat in haar tas.

Haar grootmoeder leerde haar het vak, aldus Goh, dat bekendstaat als haenyeo, oftewel de ‘zeevrouwen’. Ze duikt al sinds haar negende. “Mensen die dit soort werk doen verdwijnen”, vertelt ze. “Als ik ermee stop, zal niemand het meer doen.” Nu de vraag stijgt, raken oude praktijken in de vergetelheid.

Welke rol zeewier speelt in je leven hangt af van waar je vandaan komt. Voor de inheemse bevolking van Alaska is zeewier al generaties lang belangrijk voor het levensonderhoud. De Ieren en de Welsh gebruikten het om pudding van te maken. Japanse soepbouillon wordt gemaakt van kelp. Zeewierextracten helpen miljoenen mensen wereldwijd hun tanden schoon te houden, er wordt al jaren tandpasta van gemaakt.

Korea, dat aan drie zijden begrensd wordt door water, telt 20 soorten zeewier. Het staat centraal in de keuken en cultuur van het land. Na de bevalling krijgen moeders een soep van miyeok, rijk aan ijzer en bruin van kleur, en kinderen krijgen het op hun verjaardag om moeders te eren. Gedroogde, gezouten vellen gim worden als snack gegeten of over koekjes gestrooid. Sliertige ranken van maesaengi worden in een stomende ontbijtpap verwerkt, die een remedie tegen katers zou zijn.

In het verleden, toen er geen geld was om rijst te kopen, kon je naar de zee gaan en zeewier vinden, aldus Hye Kyung Jeong, een voedselhistoricus aan de Hoseo University in Seoel. “Zeewier hielp mensen overleven tijdens hongersnoden.” Dat was niet de eerste keer dat zeewier een crisis heeft helpen afwenden.

Slijmerige wapenwedloop

Het nieuwe centrum voor zeewierproductie ligt buiten Azië. Steve Meller, een Amerikaanse zakenman in Australië, kweekt zeewier in reusachtige glazen tanks op het land. Hij teelt rood zeewier dat inheems is in de wateren rond Australië, genaamd Asparagopsis, dat door rundvlees- en zuivelbedrijven wordt gebruikt om hun klimaatdoelstellingen te halen.

Volgens verschillende onafhankelijke studies kan een beetje Asparagopsis in het veevoer de methaanuitstoot van de boeren van de dieren met 82 tot 98 procent verminderen. Boeren zijn een belangrijke bron van methaan, een krachtig broeikasgas.

“De race is om de eerste commerciële levering ter wereld te krijgen is, denk ik, begonnen”, zegt Meller. “De vraag is enorm.” Zijn bedrijf, CH4 genaamd, naar de chemische formule van methaan, tracht Asparagopsis naar de monden van koeien te brengen. Minstens twee andere Australische start-ups, Sea Forest en Rumin8, doen mee aan de concurrentiestrijd om zeewier voor vee te produceren. Hetzelfde geldt voor Symbrosia en Blue Ocean Barns, beide in Hawaï gevestigd.

Fonterra, een Nieuw-Zeelandse zuivelproducent, is begonnen met commerciële proeven met het zeewiersupplement, en Ben & Jerry’s plant binnenkort zijn eigen proeven. De wereldwijde zuivelgigant Danone heeft geïnvesteerd in een Asparagopsis-startup.

Of zeewier een deuk kan slaan in het methaangehalte van vee blijft onduidelijk. In de Verenigde Staten moet er nog een horde worden genomen: wettelijke goedkeuring.

Een haenyeo, of zeevrouw, duikt de diepte in op zoek naar voedsel. Beeld CHANG W. LEE / NYT

Toch kan dit de sleutel zijn voor de rundvlees- en zuivelindustrie om de klimaatdoelstellingen te halen. Alleen al de uitstoot van voedselsystemen, voornamelijk vlees en zuivelproducten, zou de gemiddelde temperatuur tegen het einde van de eeuw met 1 graad Celsius kunnen doen stijgen. De drempel van een relatief veilige opwarming van de aarde zou volgens onderzoekers daarmee overschreden worden.

Klimaatdruk

Zeevogels duiken en krijsen rond de vissershaven in Soando als Shins boot de ochtendoogst binnenhaalt. Shin (44) bevaart deze wateren al 20 jaar en heeft de klimaatverandering zijn handel zien veranderen. Hij kweekt een rode kelpsoort genaamd Pyropia, die tijdens het groeiseizoen van koud water houdt. Dus gaat hij steeds verder van de kust op zoek naar koele golven.

Tegen half april, zegt Shin, is het water niet meer zo koud als Pyropia graag heeft. Zijn opbrengst heeft eronder geleden. Shin: “Mensen willen tegenwoordig meer zeewier. Maar er is geen zeewier meer.”

Sinds 1968 zijn de wateren waar Shin kweekt met 1,4 graden Celsius opgewarmd, iets meer dan het wereldwijde gemiddelde. Daarom haasten Zuid-Koreaanse wetenschappers zich om stammen te kweken die kunnen gedijen in warmer water.

Zeewierboerderijen hebben weinig gemeen met de rijen maïs en tarwe die de monocultuur op het land vormen. Maar ook al bieden ze nieuwe mogelijkheden, ze brengen ook ecologische risico’s met zich mee, waarvan vele onbekend zijn.

Ze kunnen zonlicht tegenhouden voor dieren in diepere waterlagen die het nodig hebben. Ze kunnen plastic boeien verspreiden in de zee, die zo al te lijden heeft onder te veel plastic. Ze kunnen hun plantenresten achterlaten op de zeebodem, waardoor het mariene ecosysteem verandert.

“Het moet met veel zorg gebeuren”, zegt Scott Pillias, een doctoraalstudent economie die mariene systemen bestudeert aan de Universiteit van Queensland. “We moeten niet verwachten dat zeewier ons gaat redden.”