Kan minister Van Peteghem wel een tweede staatsbon lanceren? ‘Onze banken kunnen zomaar in de problemen komen’

Met zo’n 20 miljard aan intekeningen is de staatsbon nu al een overdonderend succes. Toch lijkt financiënminister Vincent Van Peteghem (cd&v) er maar deels in geslaagd om de banken onder druk te zetten om de rentes te verhogen.

Wie vrijdag op de laatste dag nog op de staatsbon wil intekenen via de banken, kan daarvoor beter al een afspraak gemaakt hebben. “Bij verschillende banken zijn de afspraken op kantoor volledig volgeboekt”, zegt Isabelle Marchand, woordvoerder van bankenfederatie Febelfin. “Een aantal banken biedt daarnaast wel nog de mogelijkheid om per telefoon of app staatsbonnen aan te kopen.” Bij de banken kan intekenen tot aan het eind van de kantooruren. Voor wie rechtstreeks bij de overheid wil intekenen, verstrijkt de deadline donderdagavond al.

De staatsbon is een overdonderend succes gebleken. Donderdag maakte het Agentschap van de Schuld bekend dat er al voor 19,55 miljard werd ingetekend op de eenjarige staatsbon. “Dit overtreft alle verwachtingen”, zegt professor bank & beurs Pascal Paepen (KU Leuven, spaarvarkens.be). “Vooraf leek 10 miljard me haalbaar, maar we gaan een eind boven het dubbele uitkomen. Het is duidelijk dat veel Belgen nood hadden aan zo een product.”

De grote media-aandacht zal ongetwijfeld geholpen hebben, maar bovenal blijkt de staatsbon voor veel mensen een interessant alternatief te zijn voor het klassieke spaarboekje. De staatsbon is veiliger en laagdrempeliger dan op eigen houtje de beurs op moeten, terwijl het rendement dubbel zo hoog is als wat een spaarrekening bij een grote bank oplevert.

Dankzij de korte looptijd van een jaar zien veel Belgen het ook als een alternatief voor een termijnrekening. “Je mag niet vergeten dat er veel mensen zijn met een korte horizon, die bijvoorbeeld over een jaar een huis of appartement willen kopen”, zegt docent financiële economie Gertjan Verdickt (KU Leuven).

Concurrent van de banken

Met zijn initiatief wilde Van Peteghem de concurrentie onder de banken aan te jagen. Daar lijkt hij deels in geslaagd. Axa, Argenta, Deutsche Bank en Beobank kwamen als reactie op de staatsbon meteen met hogere rentes op termijnrekeningen. Bij de grootbanken beweegt er op dit moment nog niets. “Maar ik zou er niet van opkijken als binnenkort een grootbank ook de rente optrekt, en dan gaan de andere snel volgen”, zegt Verdickt.

Tegelijkertijd blijft de rente op de spaarboekjes ongewijzigd. En daar was het Van Peteghem toch voornamelijk om te doen. De vraag is dan ook of van Peteghem in december met een nieuwe staatsbon komt. Deze week gaf hij nog aan dat die optie zeker niet uitgesloten is. Op die manier houdt de minister een stevige stok achter de deur. “Dat is een belangrijk signaal”, zegt Paepen. “Met de staatsbon is de overheid een soort concurrent van de banken geworden.”

Een mogelijke herhaling van de staatsbon houdt ook risico’s in. “Banken kunnen een eenmalig verlies van 20 miljard euro spaargeld wel aan”, zegt Paepen. “Maar als ze in december nog eens zoveel verliezen, kunnen er wel problemen bij sommige banken ontstaan. Als onze banken verlies maken, gaan we dat allemaal voelen.”