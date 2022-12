‘Kan jij misschien foto’s van jezelf in onderbroek sturen? Het blijft tussen ons’: hoe ‘Eveline’ weer in de cel belandde

De Computer Crime Unit van de federale politie ontdekte destijds wie ‘Eveline’ was na een klacht van Stan Van Samang. G.R. (29) probeerde mannen uit de kleren te krijgen door zich met een vals profiel uit te geven voor een knappe blondine. In oktober 2020 werd hij gevat en legde hij bekentenissen af. “Ik kick gewoon op mooie, blote mannen”, verklaarde hij.

Hij kwam vrij onder voorwaarden, maar nog voor de start van zijn proces kon hij de drang dus niet weerstaan om te herbeginnen. Afgelopen woensdag viel de politie bij hem binnen omdat er vermoedens waren van nieuwe feiten. R. was naar Nederland getrokken, waar het al snel misliep.

Op zoek naar avontuur

Maart 2021. G.R. heeft een appartement gevonden aan de rand van het centrum van Rotterdam, bij de Crooswijk, waar hij een quasi anoniem bestaan kan leiden. De ligging is ideaal, want hij zit amper een kilometer van zijn nieuwe job: nachtwaker bij een boetiekhotel in het centrum.

In het begin lijkt het alsof G.R. zich heeft herpakt in die nieuwe omgeving. Hij heeft nieuwe vriendinnen gemaakt en lijkt goed overeen te komen met zijn collega’s. De reden voor zijn verhuis? Tegen de collega’s vertelt hij vaag dat hij “op zoek is naar avontuur”. Maar na enkele maanden komt die drang weer naar boven: hij wil controle hebben over mooie heteromannen en hen naaktfoto’s ontlokken, met een vals profiel van een knappe vrouw.

Het Snapchatprofiel van G.R. alias 'Eveline' of 'Ariana'. Beeld RV

Deze keer is het niet Eveline van wie zijn slachtoffers plots flirterige berichtjes krijgen, maar een zekere Ariana Willems. Een Amsterdams meisje volgens haar sociale media, maar voor haar foto’s gebruikt G.R. beelden van de Amerikaanse influencer Hannah Harrell (22).

“Ik werd benaderd door Ariana in januari van dit jaar”, zegt Rico*, een oud-collega van G.R., die ook in het hotel werkt. “Ze vertelde over zichzelf en vroeg of ik haar wou toevoegen op Snapchat. Ze was enorm opdringerig. Minstens één keer per dag kreeg ik een bericht. Dus ik besloot toch toe te geven. Zodra ik dat deed, kreeg ik direct pikante filmpjes doorgestuurd. Met de vraag: ‘Kan jij misschien foto’s van jezelf sturen? In onderbroek? Het blijft tussen ons’.”

Rico negeerde de vragen, tot een collega hem plots aansprak: “Ik heb een apart mens op mijn telefoon staan. Ze stuurt continu filmpjes.”

Speurtocht

Ook hij blijkt gecontacteerd te zijn door Ariana. “We zijn beginnen rondbellen naar collega’s. Ie-de-reen kende die Ariana. Het was al snel duidelijk: er was link met het werk...” De collega’s laten er het niet bij en starten een speurtocht.

Een tafel wordt gevuld met papiertjes waarop alle namen van collega’s geschreven staan. Eén naam wordt met argwaan bekeken: G.R.. ‘Ariana’ kwam tot leven toen hij er begon te werken, hij viel op mannen en “je voelde dat er iets niet klopte aan hem”, zegt Rico.

Hij besloot het echter voor zichzelf te houden, want “concreet bewijs was er niet”. Maar hijzelf blokte Ariana af. “Al ben ik er zeker van dat collega’s wél naaktfoto’s gestuurd hebben.”

Begin dit jaar verplaatst G.R. zijn territorium naar Amsterdam. Daar gaat hij aan de slag als receptionist bij een ander hotel... en loopt hij tegen de lamp, deze keer wél met gevolgen.

“Hij benaderde - net als bij ons - werknemers, de vriendjes van zijn vriendinnen, hotelgasten. Hij was niet te stoppen”, zegt Rico. “G.R. is een pathologische leugenaar met een ernstige psychische problematiek. Ik kan het niet anders omschrijven.”

Na zijn ontmaskering in het Amsterdams hotel werd zijn contract beëindigd. Er werden weliswaar geen klachten ingediend tegen hem. Toch kreeg de Belgische politie lucht van het feit dat hij opnieuw actief was en dus zijn voorwaarden schond. G.R. zit intussen weer in de cel. Zijn computer en andere elektronica zullen opnieuw doorzocht worden.

Een bericht dat 'Ariana' verstuurde naar Rico. Beeld RV

Begonnen in middelbaar

Uit onderzoek van Het Laatste Nieuws blijkt dat G.R. zo goed als elk kanaal op sociale media heeft benut. Zo legde hij op Instagram contact met een Belgische profvoetballer, een topspits uit de Jupiler Pro League.

Ook een deel van G.R.’s vriendenkring moest eraan geloven. Enkele vrienden bevestigden ons dat ‘Ariana’ contact met hen zocht.

De twintiger gebruikte precies dezelfde methode als bij de BV’s. Een eerste bericht: “Hey, ik kwam je al eerder tegen.” Om zo een vriendschappelijk gesprek te starten, waarna ‘Ariana’ als eerste enkele foto’s stuurt.

Hoe het bij de profvoetballer verder liep na deze contacten, is niet duidelijk. Zelf ontkent hij ooit contact te hebben gehad met ‘Ariana’, maar uit chatgesprekken die we konden inkijken, blijkt het tegendeel.

Een bericht dat 'Ariana' naar een werknemer van het Nederlandse hotel stuurde. Beeld RV

De vermoedens dat G.R. nieuwe feiten gepleegd heeft, lijken dan ook terecht. R. is intussen al meer dan tien jaar bezig. Het begon op de middelbare school, waar hij als tiener een leerkracht in de luren probeerde te leggen. Die doorzag de val en stapte naar de politie. Er was toen te weinig concreet bewijs.

Sinds 2012 passeerden er in het parket van Dendermonde zeven dossiers waarin hij aangeduid werd al hoofdverdachte. Twee dossiers werden geseponeerd, vijf andere werden opgelost via bemiddeling. Hij trok enkele jaren geleden voor zijn verdere studies naar Gent, om grafische vormgeving te gaan studeren aan LUCA School of Arts. Ook daar maakt hij “minimaal drie slachtoffers”, aldus de school die hij gedwongen moest verlaten.

Maandag verschijnt G.R. voor de Gentse raadkamer. Die moet beslissen of hij in de cel blijft.

*Rico is een schuilnaam, zijn echte naam is gekend bij de redactie.