Kan Doel 3 langer openblijven? Minister Van der Straeten heeft navraag gedaan bij Engie. Het antwoord is ‘neen’

Nu Rusland traag maar gestaag de gaskraan dichtdraait, zoeken regeringen in heel Europa naar alternatieven. In buurlanden Duitsland en Nederland zijn intussen vervuilende kolencentrales heropgestart in een poging tijdens de komende winter de bevoorrading te verzekeren en de hoge gas- en elektriciteitsprijzen te drukken.

België heeft geen kolencentrales. Bij ons spitst de discussie zich al langer toe op de zeven Belgische kerncentrales. Twee daarvan sluiten binnenkort definitief de deuren: Doel 3 in oktober 2022 en Tihange 2 in februari 2023. Vanuit regeringspartij MR en oppositiepartij N-VA wordt gevraagd om ook die kerncentrales langer open te houden, als reddingsboei.

“Nood breekt wet”, zei Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) donderdag nog op Radio 1. Premier Alexander De Croo (Open Vld) en federaal minister van Energie Van der Straeten zijn intussen al maanden aan het onderhandelen met uitbater Engie over het tien jaar langer openhouden van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3, waarvan de sluiting nu nog is gepland in 2025.

Nucleaire veiligheid

Welingelichte bronnen zeggen dat Van der Straeten begin juli aan Engie heeft gevraagd of de sluiting van Doel 3 kan worden uitgesteld tot na de winter. Maar Engie zou geantwoord hebben dat dat niet kan zonder de nucleaire veiligheid in gevaar te brengen. Het kabinet-Van der Straeten bevestigt dat recentelijk navraag is gedaan naar de beschikbaarheid van Doel 3 de komende winter. Ook Engie bevestigt: “We hebben de minister duidelijk gemaakt dat dit onhaalbaar is.”

Volgens Engie is er een aantal problemen om de kerncentrale Doel 3 over de winter ‘te tillen’. In de eerste plaats met de nucleaire brandstof in de reactorkern: er is simpelweg niet genoeg brandstof meer om de winter te overbruggen. En aangezien het Franse energiebedrijf altijd is uitgegaan van een definitieve sluiting begin oktober, is er geen brandstof meer bijbesteld. Nucleaire brandstof bijbestellen duurt al snel twee jaar.

Doel 3 nu stilleggen en in de winter heropstarten zou eveneens onhaalbaar zijn, vanwege technische issues, waaronder een mogelijke ‘vergiftiging van de reactorkern’ en te lage boorwaarden in het koelwater (die dienen om de nucleaire kettingreactie af te remmen). Sowieso gaat het veiligheidsdossier van Doel 3 – een zogeheten ‘scheurtjesreactor’ die onder verscherpte controle staat – uit van een sluiting in 2022. Ook daar stelt zich een probleem.

Gasrantsoenering

Van der Straeten wordt donderdagmiddag in het parlement ondervraagd over de Belgische bevoorradingszekerheid zonder Russisch gas. In Duitsland en Frankrijk leeft de vrees dat Rusland de huidige, tijdelijke sluiting van de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1 vanwege een jaarlijks groot onderhoud zal aangrijpen om de gaskraan volledig dicht te draaien.

Op 21 juli zou de pijpleiding normaal gezien moeten heropstarten. Vooral de Duitse industrie is bijzonder afhankelijk van Russisch gas. Er wordt nu al rekening gehouden met gasrantsoeneringen in de wintermaanden.