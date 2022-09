Kan de zee het watertekort in Zuid-Spanje oplossen?

De waterreservoirs bij Málaga zijn deze zomer onder het kritieke niveau gekomen. Francisco Guzmán van de universiteit in de zuidelijke stad ziet één oplossing: de zee.

Volgens Francisco Guzmán is het eigenlijk eenvoudig. We weten waar veel water is: in de zee. We weten waar in de natuur energie te vinden is: bij de zon. Dus nu Spanje steeds vaker kampt met problematische drinkwatertekorten, moet er naar een systeem gekeken worden waarbij de zee en de zon worden gecombineerd.

Het project dat Guzmán met de universiteit van Málaga ontwikkelt, probeert het volledige proces van ontzilting van zeewater te integreren in één cyclus, vertelt hij tijdens een Zoom-gesprek vanuit de universiteit van Málaga. “Het water wordt vanuit zee door dikke filters opgepompt, een waterreservoir in. De energie om dit te doen komt uit zonnepanelen, die op het oppervlak van het waterreservoir drijven. Op deze manier helpen deze panelen tegelijk deels verdamping tegen te gaan.”

Wanneer Guzmán praat over zijn project Agua+S (Water en Duurzaamheid), klinkt het allemaal inderdaad logisch. Al langer wordt in Spanje met waterontzilters gewerkt, maar altijd als noodoplossing en direct aangesloten op het drinkwaternetwerk. Door het zeewater juist door de ontziltingsfilters te pompen wanneer de zon de meeste energie geeft en het daarbij het gewonnen zoete water op te slaan in een reservoir, kunnen de kosten sterk verminderd worden: tot vijf keer minder dan bij de huidige technologie. Bijkomend voordeel is dat dit mogelijk een gesloten systeem kan zijn. Daardoor hoeft er niet noodzakelijk kilometers stroomkabel aangelegd te worden.

Strenge watermaatregelen

Het is een mogelijke oplossing voor een zeer urgent probleem. Want Málaga, in het zuiden van Andalusië, heeft deze zomer serieuze drinkwatertekorten. De waterreservoirs zijn onder een kritiek niveau terechtgekomen, lager dan 15 procent van de capaciteit. Begin augustus kondigden verschillende gemeentes daarom ook aan strenge watermaatregelen te nemen, waarbij onder andere douches op de stranden worden uitgeschakeld.

Maar zonnecellen op het water, kan dat eigenlijk? Guzmán toont een aantal flitsende foto’s uit Zuid-Korea. Vanwege de hoge energievraag en het dure land, werkt men daar al langer met drijvende zonneparken, in de vorm van lotusbloemen in een stuwmeer. Dat dit project energie levert, toont dat de problemen van energiewinning op water op te lossen zijn. In Málaga, waar een relatief smalle strook bruikbaar land tussen bergen en zee ligt, met zowel steden als fruitteelt, is het ruimtetekort vergelijkbaar nijpend.

Bureaucratie

“We weten zo veertien waterreservoirs te vinden waarop we dit systeem willen uitrollen”, zegt Guzmán zelfverzekerd. Het zijn allemaal plekken die op maximaal twintig kilometer van zee liggen, waardoor het water niet van ver opgepompt hoeft te worden. Zijn universiteitsteam heeft de plannen uitgedacht en daarvoor deze zomer een innovatieprijs van de gemeente Málaga gekregen. Wat nog rest is op grote schaal te beginnen. “Kijk, wat ons betreft ligt dit systeem binnen twee jaar klaar. De politiek is alleen soms wat moeilijk hier”, verzucht Guzmán. “Er moeten vergunningen komen, we moeten de molen van de bureaucratie door.”

Maar als het aan Guzmán en zijn team ligt, is het slechts een kwestie van tijd totdat Agua+S dé oplossing biedt voor de Spaanse droogte. En eigenlijk niet alleen maar in Spanje. “Deze technologie is de meest logische oplossing voor het drinkwatertekort in het zuiden van Europa. Of zelfs overal ter wereld.”