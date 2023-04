Kan de ‘Turkse Gandhi’ een zieke Erdogan na 20 jaar van zijn troon stoten?

Op 14 mei kiezen de Turken een nieuw parlement en een nieuwe president. Maar voor de 3,4 miljoen stemgerechtigde Turken die in het buitenland wonen, is de stembusgang nu al begonnen. En er staat veel op het spel. Volgens het weekblad The Economist zal de uitslag van de verkiezingen bepalen of Turkije een democratie blijft.

De voornaamste uitdager van president Recep Tayyip Erdogan, die al twintig jaar aan de macht is, is Kemal Kilicdaroglu. Hij is een oudgediende in de Turkse politiek. Al meer dan tien jaar leidt hij de Turkse centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP), en al even lang voert hij oppositie tegen Erdogan. Al is dat meteen ook een reden tot scepsis, want in al die tijd is Kilicdaroglu er niet in geslaagd om de verkiezingen te winnen - ondanks straatprotest, een mislukte staatsgreep en de invoering van het presidentieel stelsel door Erdogan.

Wat in zijn voordeel pleit, is dat hij voor het eerst aan het hoofd zal staan van een alliantie van zes oppositiepartijen, de Tafel van Zes. “Bij de regionale verkiezingen in 2019 verenigden de oppositiepartijen zich al”, zegt Turkije-kenner Joost Lagendijk aan de telefoon vanuit Istanbul. “Dat leverde toen de winst op in grote steden als Istanbul en Ankara. Vandaar dat ze die formule nu willen herhalen.”

Wat zijn kandidatuur nog versterkt, is dat Kilicdaroglu al aangaf om bij winst de burgemeesters van Ankara en Istanbul als vicepresident te kiezen. “Zij zijn erg populair”, zegt Lagendijk. “Sommige van de oppositiepartijen hadden liever gehad dat een van hen als kandidaat naar voren werd geschoven. Kilicdaroglu pakt dat echter slim aan, want overal waar hij gaat spreken neemt hij hen mee op het podium.”

Kilicdaroglu staat niet bekend als de meest charismatische leider of begenadigde spreker. Toch denken veel Turken dat hij door zijn bedachtzaamheid en verbindend karakter de leider is die het land nu kan gebruiken. “Hij staat bekend als een heel kalm en geduldig persoon”, zegt Senem Aydin-Düzgit, professor internationale relaties aan de Sabanci Universiteit in Istanbul. “Hij is iemand die op de lange termijn denkt. Dat zie je zowel bij de vorming van het oppositiefront, maar ook bij de hervorming van zijn eigen partij.”

In de dertien jaar waarin Kilicdaroglu aan het hoofd van de CHP staat, heeft hij een stille revolutie doorgevoerd binnen de partij. De CHP werd indertijd opgericht door Mustafa Kemal Atatürk, oprichter van het moderne Turkije. Lange tijd had de partij een uitgesproken seculier karakter en was het een uitgesproken voorstander van het hoofddoekenverbod op publieke plaatsen. “Kilicdaroglu heeft de partij omgevormd naar een bredere sociaal-democratische partij, die ook de hand uitsteekt naar de verschillende godsdiensten”, zegt Lagendijk. Zo erkende Kilicdaroglu dat het hoofddoekenverbod een fout was, en stelde hij voor om het recht op het dragen van de hoofddoek in de wet op te nemen.

In 2017 ontpopte Kilicdaroglu zich helemaal tot leider van de oppositie. Hij leidde de ‘Mars voor Gerechtigheid’ van Ankara naar Istanbul, waarin tienduizenden mensen meestapten als protest tegen het autoritair beleid van Erdogan. Die protestmars leverde hem de bijnaam ‘de Turkse Gandhi’ op, ook al omdat de tengere Kilicdaroglo fysieke gelijkenissen vertoont met de Indiase verzetsheld.

Ook van de alevieten, een religieuze minderheid in Turkije die zo’n 10 tot 30 procent van de bevolking uitmaakt, krijgt Kilicdaroglu steun. Hoewel het nooit een geheim was dat Kilicdaroglu een aleviet is, kwam hij daar onlangs pas openlijk voor uit. Het filmpje werd inmiddels al 100 miljoen keer bekeken. “Door die identiteit te omarmen, heeft hij echt een grens verlegd”, zegt Aydin-Düzgit. “De alevieten zijn namelijk altijd gediscrimineerd en vervolgd geweest.”

Opposanten van Erdogan hebben hoop dat deze verkiezingen de goede kunnen worden. Erdogan kwam onder vuur toen na de rampzalige aardbevingen bleek dat hij jarenlang amnestie had verleend voor bouwovertredingen. Nu moet Erdogan ook noodgedwongen campagneoptredens voor de komende maand annuleren wegens gezondheidsproblemen.

Zou een overwinning van Kilicdaroglu ook een grote verandering betekenen? Zeker is dat hij macht van de president wil overhevelen naar het parlement, zoals het voor 2018 het geval was. Ook op economisch vlak zou de verkiezing van Kilicdaroglu volgens Lagendijk een hele verandering betekenen. Vorig jaar kende Turkije een inflatie van 55 procent. “Erdogan was van mening dat de rente omlaag moet bij stijgende inflatie. Dat recept heeft duidelijk niet gewerkt”, zegt Lagendijk. “Kilicdaroglu zou in die zin een terugkeer betekenen naar een conventioneler economisch beleid.”

Verwacht wordt ook dat Kilicdaroglu de duizenden rechtszaken wegens het beledigen van de president een halt zou toeroepen. Op internationaal vlak wordt van hem een meer westerse koers verwacht, bijvoorbeeld door het EU-toetredingsproces te hervatten en het NAVO-lidmaatschap voor Zweden goed te keuren.

Toch zijn er ook nog heel wat vraagtekens over het mogelijke beleid van Kilicdaroglu, bijvoorbeeld over het lot van de bijna vier miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. “De oppositie heeft duidelijk aangegeven dat ze die mensen willen laten terugkeren naar Syrië”, zegt Lagendijk. “Daar wordt vanuit de EU natuurlijk met een kritisch oog naar gekeken.”