Kan de oorlog leiden tot een bankencrisis in België? ‘We beschikken over omvangrijke buffers’

Waarom moeten de Belgische banken zich zorgen maken over de hoge energieprijzen?

“Hogere energieprijzen kunnen de zogenaamde terugbetalingscapaciteit van gezinnen en bedrijven aantasten. Versta: ze kunnen in de problemen komen om hun kredieten correct terug te betalen. Indien banken daar niet genoeg rekening mee houden, kan dat een probleem worden voor hun stabiliteit. Daarom lossen we nu al een schot voor de boeg.”

“Voor alle duidelijkheid: vandaag is er nog geen stijging van het aantal wanbetalingen zichtbaar in onze gegevens. We stellen nog altijd een gestage daling vast. Dat is dus goed nieuws. Maar gezien de onzekere geopolitieke en economische toestand – met in de eerste plaats de oorlog in Oekraïne – zou dat in de toekomst kunnen veranderen.”

Een van de problemen is blijkbaar dat Belgische banken geen zicht hebben op de staat van de woningen waarvoor ze leningen afsluiten.

“Klopt. De Belgische banken zijn sinds begin vorig jaar verplicht om een energieprestatiecertificaat (met de EPC-score van A tot F, JVH) op te vragen van woningen waarvoor ze kredieten afsluiten. In de praktijk zien we dat dit – helaas – niet altijd gebeurt. Dit moet beter opgevolgd worden.”

“Wat zou helpen is dat banken constante toegang krijgen tot de regionale databanken waar energieprestatiecertificaten in opgeslagen zijn. Die databanken raadplegen is vandaag erg complex. In Brussel is het flexibel, in Wallonië niet, Vlaanderen zit er ergens tussenin. De Nationale Bank ijvert al een poos voor betere toegang, zonder veel succes. Tegelijk mag dat geen excuus zijn voor banken. Dan moeten ze de certificaten consequent zelf opvragen, ook al vergt dit veel ‘manueel’ werk.”

Volgens Het Laatste Nieuws zullen mensen die een slecht geïsoleerde woning kopen straks een kleiner deel van de waarde van hun woning kunnen lenen.

“Ik ben niet zo gelukkig met die titel. Dat klopt niet, de Nationale Bank roept daar helemaal niet toe op. Ook wie een slecht geïsoleerd woning koopt, moet een volwaardig krediet kunnen krijgen. Het is sowieso niet onze taak om het commercieel beleid van banken te bepalen.”

“Wat we wel aanstippen is dat kopers, net zoals banken, zich bewust moeten zijn van de wereld waarin we anno 2022 leven. Wie een slecht geïsoleerd huis koopt, moet daar rekening mee houden in de aankoopprijs. Als je dat niet doet, dan kan je weleens in de problemen komen bij je bank omdat die zich vragen zal stellen bij de haalbaarheid van een project. Want dan wacht er achteraf nog vaak een grote, kostelijke renovatie.”

Kan de oorlog in Oekraïne voor een bankencrisis zorgen in België?

“Ik wil benadrukken dat de Belgische banken vandaag over bijzonder omvangrijke buffers beschikken. 27 miljard euro, bovenop de verplichte vereisten. Dat is historisch hoog. We komen van 19 miljard euro in 2019 en door de coronacrisis zijn die nog vergroot. Onder meer omdat de banken ondanks de coronacrisis aanzienlijke winsten hebben gemaakt. Vooral in 2021. Er zijn dus wel serieuze financiële stootkussens om schokken op te vangen.”

“Wat de zogenaamde directe risico’s van de Belgische banken in Oekraïne en Rusland betreft: die zijn er nauwelijks. Er zijn weinig kredieten met een risico op een debiteur in die landen. De ‘tweederonde-effecten’ zoals lage groei, inflatie en een verhoogde rente kunnen pijn doen bij huishoudens, bedrijven en dus bij banken. Net daarom is het vandaag de bedoeling dat banken hun stevige buffers aanwenden om huishoudens of bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen erdoor te trekken, zoals ze dat al gedaan hebben tijdens corona.”