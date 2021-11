Kampt Gent met een golf van seksueel geweld? ‘Ik werd wakker in een wc-hokje, op iemand die me probeerde te verkrachten’

De Gentse politie is een onderzoek gestart naar een mogelijke verkrachting vrijdagnacht in de Overpoort. Het is de tweede zaak in korte tijd. Kampt de stad met een golf van seksueel geweld in het uitgaansmilieu?

De politie trof zaterdagochtend een 18-jarig meisje huilend aan op de trappen van supermarkt Albert Heijn in de Overpoortstraat. Ze was erg overstuur en vertelde dat ze verkracht werd in de toiletten van café Elixir, aan de overkant van de straat.

“De vrouw werd naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent overgebracht, waar we medische zorg, psychologische ondersteuning en een forensisch onderzoek zijn opgestart”, zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen over wat er precies gebeurd is.

De uitbater van café Elixir, Maarten Boucquez, werd zaterdagmiddag gecontacteerd door de politie om de camerabeelden van die nacht te bewaren. Zelf zegt hij niets te hebben gemerkt van een mogelijke verkrachting. Hij benadrukt dat hij als horeca-uitbater zeer zwaar tilt aan seksueel geweld. “Mijn personeel heeft onlangs een workshop gevolgd en er hangen drie camera’s in onze zaak, waarvan een gericht op de ingang van de toiletten. Die ingang is bovendien zichtbaar vanuit heel de zaak, waardoor er veel sociale controle is.”

Zeshonderd meldingen uit Gent

Het is de tweede keer in tien dagen dat een jonge vrouw aangifte doet van een verkrachting terwijl ze uitging in Gent. Op 23 oktober zou een 26-jarige vrouw een verdovend middel in haar drankje hebben gekregen in een café aan de Oude Beestenmarkt. Daarna werd ze meegenomen naar het Coyendanspark iets verderop, waar haar vriendin haar verdoofd en zonder onderkleding terugvond.

De organisatie Meldet, die alle vormen van intimidatie en seksueel geweld in kaart brengt, heeft sinds januari meer dan duizend anonieme meldingen ontvangen, verspreid over heel het land. Een zeshonderdtal meldingen daarvan komt uit Gent. Dat hoge aantal is deels te verklaren doordat de initiatiefnemers van Meldet ook de uitbaters zijn van het Gentse café Blond. Dat kwam onlangs in de media omdat het een veilige haven wil zijn voor iedereen die geen cisman is.

Een muurschildering in de Overpoortstraat. Beeld Wouter Van Vooren

Kampt Gent met een golf van zedendelicten in het uitgaansmilieu? Het voorbije weekend kon de politie geen cijfers opzoeken, maar uit een recent artikel in De Gentenaar blijkt dat het aantal geregistreerde zedenfeiten in Gent vrij stabiel blijft. Dit jaar (januari tot september) registreerde de politie 81 feiten van verkrachting, dat is precies evenveel als in dezelfde periode in 2020. In 2019 waren dat er 89. Ook het aantal aangiftes van aanrandingen blijft stabiel: 108 in 2021, 119 in 2020, 111 in 2019.

Politie stuurt cafébazen whatsappbericht

Toch schreef een beleidsverantwoordelijke van de Gentse politie begin oktober een opmerkelijk whatsappbericht aan de cafébazen van de Overpoort. “Wij stellen de laatste weken vast dat er een aantal zedendelicten zijn in de Overpoort. Dit gebeurt soms in de toiletten of achterzijde van het café (bijvoorbeeld meisje dat in het toilet wordt getrokken), maar ook met vrouwelijke slachtoffers die goed beschonken zijn. In de mate van het mogelijk, kunnen jullie hiervoor aandacht hebben? Wij vinden dit verontrustend en hopen dat dit geen constante wordt”, leest het letterlijke bericht dat de cafébazen ontvingen.

Doorgaans is het dark number, het aantal gevallen dat niet aangegeven wordt, bij seksueel geweld erg hoog. Naar schatting stapt amper 10 procent van de slachtoffers naar de politie, wat betekent dat 90 procent onder de radar blijft.

Op Meldet, dat die slachtoffers een laagdrempelig platform wil bieden, schrijft iemand hoe het helemaal misliep in een club in de Overpoortstraat. “Ik was mijn vrienden kwijt en wilde hen bellen. Ik ben wakker geworden in een van de wc-kotjes, op iemand die me probeerde te verkrachten. Ik ben naar buiten gerend en heb nooit achteromgekeken, dus heb ook nooit gezien wie het was.”

Een andere vrouw beschrijft hoe ze achtervolgd werd toen ze de wc’s binnenging in een café in dezelfde straat. “Ik ging naar het toilet en een man volgde mij de wc in en deed de deur achter hem op slot. Ik zat gevangen... Ik geraakte op tijd weg, maar mijn broek was al open en hij had me al overal betast. Mijn beste vriendin kwam me zoeken en bonkte keihard op de deur. Het moet vier jaar geleden zijn, maar de datum weet ik niet meer precies.”

‘Niemand van ons wil dit in zijn zaak’

Zondagavond vond aan de Vrijdagmarkt een protestactie plaats tegen de ‘verkrachtingscultuur’. Zo’n zeshonderd mensen namen deel aan het protest. Er werd ook een open brief overhandigd op het stadhuis waarin cafébazen de stad vragen om hulp en handvaten om dit probleem aan te pakken. “Ook wij als Overpoortstraat hebben die brief mee ondertekend”, zegt Tim Joiris, voorzitter van de vzw Gentse Tappers, de belangenvereniging van de Overpoort. “Geen enkele cafébaas wil dat zoiets in zijn zaak voorvalt.”

Joiris benadrukt dat de samenwerking tussen stad, politie en Overpoort goed verloopt. “Dit is geen ‘bende’ die aan het werk is. Het zijn individuen die met zichzelf geen blijf weten na de coronaperiode. Je merkt in het uitgaan dat jongeren heftiger lopen. Er is hen veel afgenomen het afgelopen anderhalf jaar. Zij moeten nog leren uitgaan, leren afgewezen worden. Allicht is dat een van de redenen waarom het vandaag soms fout loopt.”