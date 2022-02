Kamer verlengt noodtoestand straks met 3 maanden, ondanks nakende versoepelingen: ‘Dit is gewoon goed bestuur’

Morgen, vrijdag, komt het overlegcomité samen om de maatregelen te versoepelen. De coronabarometer zal volgende week van rood naar oranje gezet worden, waardoor onder meer het nachtleven weer open kan en het sluitingsuur van de horeca vervalt. Dat kan omdat zowel het aantal besmettingen als de ziekenhuiscijfers gunstig evolueren.

Toch stemt de Kamer net vandaag over de verlenging van de pandemische noodtoestand, en wel voor drie maanden. Het leidt tot gemor bij de oppositie. “Terwijl zowel in ons land als in het buitenland iedereen aan het versoepelen gaat, zetten wij het licht op groen voor een hoop vrijheidsbeperkende maatregelen”, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Pandemiewet

De stemming vandaag is het gevolg van de pandemiewet die afgelopen zomer werd goedgekeurd na een lange politieke discussie, en de coronamaatregelen een meer solide juridische basis moet geven.

De wet werd voor de eerste keer geactiveerd in november vorig jaar, waarbij het parlement instemde met een ‘pandemische noodsituatie’. Na drie maand, nu dus, moet het parlement opnieuw daarover stemmen. Wordt de noodsituatie niet bevestigd, dan vervallen alle maatregelen. Zonder ongelukken zet de meerderheid het licht op groen.

Uitzonderlijk vroeger

“Ook na het overlegcomité zullen we nog niet van alle maatregelen verlost zijn”, zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. “Dit is gewoon goed bestuur. Tegenstanders hebben net maandenlang geroepen om parlementaire betrokkenheid.” Hij benadrukt ook dat die noodtoestand op elk moment beëindigd kan worden. “Iedereen wil dat zo snel mogelijk.”

De plenaire zitting startte uitzonderlijk al ’s ochtends om 10 uur, in plaats van de gebruikelijke 14.15 uur, officieel vanwege een erg volle agenda. Nochtans was er daarover geen overeenstemming bereikt op de voorbereidende vergadering met de fractieleiders, iets wat normaal gezien vereist is. Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) besliste toch door te zetten. “We hadden niet eens een formele uitnodiging gekregen om om 10 uur te komen”, zegt De Roover. “Tillieux lijkt daarom steeds meer de voorzitter van de meerderheid in plaats van voorzitter van het hele parlement.”