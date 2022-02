Kamer krijgt bijzondere commissie Mensenhandel: ‘Inspectiediensten zijn afgebouwd, politie-units afgeschaft’

Een eerste Kamercommissie kwam er dertig jaar geleden na het boek Ze zijn zo lief meneer van journalist Chris De Stoop, maar opvolging dringt zich op.

“We worden geconfronteerd met zo veel problemen, op zo’n brede schaal, dat het hoog tijd is dat een Kamercommissie dit in zijn totaliteit bekijkt en aanpakt”, zegt Klaus Vanhoutte, directeur van Payoke, opvangcentrum mensenhandel.

Van de uitbuiting van Vietnamezen in Belgische nagelsalons tot de recente opmars van Chinese straatprostituees in Brussel, de afgelopen jaren kwam mensenhandel regelmatig in de media. Net als mensensmokkel, waarbij migranten vaak grote sommen betalen om in gammele bootjes het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Denk maar aan peuter Mawda, die overleed bij een politieachtervolging op een Belgische autosnelweg.

Tegelijkertijd zijn er verontrustende signalen over de handhaving. Bij het parket verleggen gespecialiseerde magistraten hun aandacht naar andere misdaad, bij de federale politie verdwenen gespecialiseerde secties en bij de RSZ is er een onderbezetting van de teams voor het opsporen van uitbuiting en mensenhandel.

Round-up

Die signalen waren er al bij de samenstelling van Vivaldi en dus kwam er op aansturen van Kamerlid Ben Segers (Vooruit) een passage in het regeerakkoord die de strijd tegen mensenhandel en -smokkel ‘een absolute beleidsprioriteit’ noemde. De Kamercommissie vloeit daaruit voort.

“Het is goed dat deze strijd een beleidsprioriteit is, maar dan moeten we er ook naar handelen”, zegt Segers. “Daarvoor moeten we eerst een round-up doen.”

Hij hoopt om met de Kamer meteen na de krokusvakantie de commissie samen te stellen en een lijst te vormen met experten en terreinwerkers die de Kamer kan verhoren.

“Hopelijk kunnen we dit jaar de werkzaamheden afronden, zodat de aanbevelingen nog deze beleidsperiode ingang vinden”, zegt Segers.

Op donderdag ligt het voorstel in de plenaire van de Kamer, maar binnen de meerderheid is al een akkoord.

“Dit parlementair initiatief is een heel goede stap vooruit om op alle vlakken die strijd te voeren”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), die onlangs geld vrijmaakte voor drie extra medewerkers bij kenniscentrum Myria. “Als er gaten zijn in de wetgeving kunnen de parlementsleden daarop wijzen. We kunnen blijven spreken over irreguliere migratie, maar we moeten degenen die de mensen misbruiken hard aanpakken.”

Ook oppositiepartij N-VA is niet tegen de commissie, maar situeert het probleem toch hoofdzakelijk elders. “Wat gaat zo’n commissie oplossen aan onze open asielgrens? Niets”, aldus Kamerlid Theo Francken.