Kamelen gediskwalificeerd van Saudische schoonheidswedstrijd door gebruik botox

Het King Abdulaziz kamelenfestival, het grootste in het Midden-Oosten, wordt sinds begin deze maand gehouden in de woestijn ten noordoosten van de hoofdstad Riyad. Fokkers kunnen hier meedingen naar de prijs voor de mooiste kameel. Een jury beoordeelt de vorm van de kop, de nek, de bulten, en de bewegingen van het dier, en de winnaar gaat naar huis met de hoofdprijs van 66 miljoen dollar (58,3 miljoen euro).

Ook bij kamelen kan het uiterlijk verbeterd worden door botox-injecties, maar dat is bij deze wedstrijd nadrukkelijk verboden. De jury gebruikt volgens het persbureau ‘gespecialiseerde en ontwikkelde technologie’ om cosmetische ingrepen op te sporen. Zo wordt er gewerkt met röntgenfoto’s, echo’s en genetische tests om te controleren of er niet met het uiterlijk van het dier is gesjoemeld.

Lippen voller gemaakt met botox

In dit geval werden er tientallen gevallen van fraude gevonden: de lippen van kamelen waren bijvoorbeeld voller gemaakt met botox, er waren fillers gebruikt , en sommige dieren hadden gel-implantaten. De schuldige fokkers wachten ‘forse straffen’, aldus het persbureau.

Het festival duurt in totaal veertig dagen, en er komen jaarlijks zo’n 30.000 kamelen op af. Behalve de schoonheidswedstrijd zijn er ook kamelenraces, en wordt er uitgebreid gehandeld. Het fokken van kamelen is een miljoenenindustrie en in de hele regio worden soortgelijke evenementen gehouden.