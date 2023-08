Kaden Groves sprint opnieuw naar de zege, Remco Evenepoel breidt zijn voorsprong uit

Na de etappe van dinsdag kregen de spurters een nieuwe kans in de Vuelta. Veel werd er de sprintersploegen ook niet in de weg gelegd. De vlucht van de dag bestond uit... één renner - de eenzame Uruguayaan Eric Antonio Fagundez. De 25-jarige Zuid-Amerikaan heeft één profzege op zijn naam, het Uruguayaans kampioenschap tijdrijden van dit jaar. De Vuelta is zijn eerste grote ronde.

Dat we ons wat konden informeren over Fagundez had veel te maken met de controle in het peloton - Alpecin-Deceuninck zorgde daarvoor in dienst van snelle man Groves. Wel vermeldenswaardig: de vele opgevers vandaag. Landgenoot Goossens, Coquard, en Guerreiro startten niet meer na hun val gisteren. Jayco-AlUla verloor met Zana en klassementsman Dunbar twee pionnen vandaag.

Terug naar de koers dan. Op de flanken van de Collado de la Ibola sprong Sepúlveda weg uit het peloton, de Argentijn ging op en over Fagundez. De renner van Lotto Dstny verstevigde zo zijn bergtrui. Op 40 kilometer van de streep werd Sepúlveda gegrepen door het peloton - waar Evenepoel een zorgeloze dag beleefde. De wereldkampioen tijdrijden toonde zich wel in de tussensprint. Evenepoel haalde het van Groves en verstevigde met zes bonificatieseconden zijn leiderstrui.

In de kustgemeente Burriana kregen we uiteindelijk de langverwachte massasprint. Menten deed niet mee, onze landgenoot kwam op drie kilometer van de streep ten val. Doodzonde. Alpecin-Deceuninck rolde de rode loper uit voor Groves, de Australiër bleef de verrassende Ganna voor en pakte zijn tweede ritzege op een rij. Van Gestel werd derde, Theuns zesde.