Justitie New York onderzoekt mogelijke belastingontduiking Donald Trump

Trumps financiën worden volgens The Washington Post onderzocht wegens fraude met de waarde van een kantoorgebouw aan Wall Street. In de documenten voor eventuele geldschieters voerde Trumps vastgoedmaatschappij het gebouw in 2012 op als onderpand met een waarde van 527 miljoen dollar (468 miljoen euro). Daarmee was dit het duurste gebouw in New York.

In de belastingpapieren enkele maanden later waardeerde de Trump Organization hetzelfde gebouw op een fractie van dat bedrag: slechts 16,7 miljoen. Dat was minder dan wat je in New York destijds al moest neertellen voor één enkel appartement in het topsegment van de huizenmarkt.

Openbaar aanklager van New York Letitia James en haar collega Cyrus Vance van het district Manhattan hebben ook een golfbaan van Trump in Californië in het vizier. Daar zou Trump dezelfde truc hebben uitgehaald: voor de belastingdienst stond de grond voor nog geen miljoen dollar in de boeken, terwijl het als mogelijk onderpand 25 keer zoveel waard heette te zijn. Bij een ander landgoed in de staat New York liepen de schattingen ook al zo ver uiteen: 56 tegen 291 miljoen dollar, ook in het nadeel van de fiscus.

Informant nodig

Ook bij een reeks andere onderdelen van zijn vastgoedbezit zou Trump dezelfde methoden hebben toegepast. Vastgoedtaxateurs zeggen tegenover de krant dat de verschillen wel uitzonderlijk groot zijn. Maar of het oplichting is, valt moeilijker te bewijzen. In dat geval moet justitie bewijzen dat Trump opzettelijk met de geschatte waarde heeft gesjoemeld. Als aanwijzing daarvoor kan justitie aanvoeren dat het verschil iedere keer in het nadeel van de belastingdienst uitviel. Maar ook dat is vermoedelijk niet genoeg.

Trump kan zich mogelijk ook verschuilen achter het argument dat hij zelf niet op de hoogte was van de details. Om dat te ontkrachten hebben James en Vance een informant van binnen de organisatie nodig.

Strafvermindering

Eerder dit jaar stelde de New Yorkse justitie al Allen Weisselberg, sinds jaar en dag de financiële topman van Trumps vastgoedimperium, in staat van beschuldiging wegens gesjoemel met de belastingen. Volgens de Amerikaanse media probeerde justitie hem te verleiden tegen zijn baas te getuigen in ruil voor de belofte van strafvermindering. Weisselberg ging daar niet op in.

Mogelijk zal justitie Trumps voormalige advocaat Michael Cohen kunnen gebruiken als iemand die kan getuigen in hoeverre Trump zelf betrokken was bij het goochelen met de cijfers. Cohen zei twee jaar geleden al op een hoorzitting van het Amerikaanse Congres dat Trump de fiscus én zijn geldschieters op die manier bedroog. Maar Trumps advocaten zullen zijn betrouwbaarheid vrijwel zeker in twijfel trekken met het argument dat hij zelf wegens gesjoemel naar de gevangenis moest.