Juli was droogste maand sinds 1885: ‘Het watertekort inhalen zal jaren duren’

In Ukkel, het referentiestation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, werd amper 5 millimeter regen geregistreerd, tegenover 3 millimeter in 1885. Het normale gemiddelde voor juli is ongeveer 70 millimeter regen, legde weerman David Dehenauw uit op RTL Info. Er werd geen droogterecord gebroken, aangezien de metingen werden verricht over een periode van 90 dagen. Voorlopig is de periode mei-juli 1976 nog steeds recordhouder.

De droge maand juli komt er na ook al een droger dan normaal voorjaar. Gemiddeld is er in Vlaanderen een tekort van zo’n 250 millimeter, dat is dezelfde hoeveelheid regen die normaal gesproken in drie maanden tijd valt. Vooral het zuiden van West-Vlaanderen heeft te kampen met extreme droogte. Daar is een tekort van zo’n 330 millimeter neerslag, tegenover een tekort van ‘maar’ 200 millimeter neerslag in de Antwerpse Kempen. Omdat de zon zo vaak heeft geschenen, is het weinige water dat toch is gevallen ook heel snel weer verdampt.

“Dat is niet alleen een tekort aan neerslag, maar eigenlijk ook het verschil tussen de hoeveelheid neerslag en de verdamping”, legt weerman David Dehenauw uit. “Die verdamping speelt een grote rol en zorgt ervoor dat het zo droog is.”

“Een dergelijk tekort deed zich vroeger, in het oude klimaat, maar eens om de dertig à veertig jaar voor”, legt Patrick Willems, hydroloog aan de KU Leuven, uit. “We zien dat het de laatste jaren wel vaker gebeurt. Ook de zomers van 2018, 2019 en 2020 waren heel droog, en ook 2017 was eigenlijk al droog. Dat betekent dat we de laatste zes jaar vijf droge jaren kenden, dat is een signaal van de klimaatverandering.” Er zijn dan ook structurele oplossingen nodig, vindt Willems. “We moeten bijvoorbeeld veel meer regenwater stockeren, in bekkens, natte natuurgebieden, of door water te gaan hergebruiken.”

Extremen

De zomer van 2021 was dan weer extreem nat, al heeft zelfs die er niet voor kunnen zorgen dat het opgebouwde neerslagtekort is weggewerkt. “Hoe onvoorstelbaar dat ook is, het duidt nogmaals het feit dat de droogte die we kennen zeer erg is”, vindt Dehenauw.

Het valt volgens de weerman op dat we de laatste jaren steeds meer extremen zien in het weer. “Dat heeft te maken met de verandering van de straalstroom, die luier wordt. Daardoor krijgen we vaker gedurende langere perioden hetzelfde weer. De ene zomer kan dat natter zijn, met weken aan een stuk slecht weer, of dat kan zoals dit jaar weken aan een stuk goed weer zijn.”

Ook de komende weken verwacht de weerman niet meteen neerslag van betekenis. “Morgen en overmorgen kunnen er hier en daar een aantal buien vallen, na de hitteperiode van woensdag en donderdag zal het hier en daar eens onweren, maar dat zal op zich onvoldoende zijn. Tot 10 of 15 augustus zal er op de meeste plaatsen geen neerslag van betekenis vallen”, voorspelt Dehenauw.

Het tekort van vijf maanden neerslag inhalen vergt jaren. “Als je even een kleine som maakt: stel dat er elke maand 20 millimeter bij valt – iets wat eigenlijk niet vaak gebeurt – dan nog zouden we voor twee à drie jaar vertrokken zijn. Dat ziet er niet goed uit.”